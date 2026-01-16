Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn sáng nay ngày 16/1

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện tại được niêm yết 160,8 – 162,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 157,2 – 159,8 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng ở mức 160,8 – 162,8 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn trơn 9999 có giá 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn trơn được niêm yết 158,0 – 161,0 triệu đồng/lượng. Các lại vàng nữ trang 9999 bán lẻ có giá 155,0 – 159,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay duy trì quanh mốc 4.600 USD/ounce. Giá vàng và bạc đều giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Năm tại Mỹ.Thị trường đang chững lại vào cuối tuần khi tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường chung dịu đi đôi chút, xuất phát từ nhận định rằng Mỹ hiện ít khả năng tiến hành tấn công Iran. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ không sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.

Theo ông Erik Norland, Giám đốc điều hành kiêm Kinh tế trưởng của CME Group, dù hiện có nhiều động lực đang hỗ trợ đà tăng giá của vàng, bạc, bạch kim và palladium trong năm nay, mỗi kim loại quý vẫn có những yếu tố riêng có thể củng cố hoặc làm suy yếu triển vọng so với các kim loại còn lại. Tuy vậy, bức tranh chung về lãi suất và lạm phát sẽ tiếp tục tác động tới toàn bộ nhóm kim loại quý.

“Đà tăng mạnh của giá kim loại quý vào cuối năm 2025 đã kéo dài sang những ngày đầu năm 2026, với giá vàng vượt mốc 4.500 USD/ounce, bạc tăng lên trên 80 USD/ounce và bạch kim ghi nhận mức đỉnh kỷ lục đầu tiên kể từ năm 2007,” ông Norland cho biết. “Giá palladium cũng tăng mạnh, dù vẫn còn cách khá xa các mức đỉnh lịch sử.”

“Xét về mức sinh lời, kim loại quý đã vượt trội hoàn toàn so với mọi nhóm tài sản khác kể từ cuối năm 2024, với mức tăng lần lượt là 65% đối với vàng, 95% đối với palladium, 150% đối với bạch kim và 170% đối với bạc tính đến ngày 6/1,” ông cho biết. “Việc vàng có mức tăng tương đối thấp hơn nhiều khả năng xuất phát từ thực tế rằng kim loại này đã tăng mạnh hơn hẳn so với các kim loại khác trong giai đoạn từ năm 2000 đến hết năm 2024. Trong 5 năm đầu của thập niên 2020, giá vàng tăng 73%, bạc tăng 63%, trong khi giá bạch kim và palladium lần lượt giảm 8% và 52%.”

Ông Norland cho biết sẽ phân tích giá trị tương đối của các kim loại quý, nhằm xác định kim loại nào có nhiều khả năng vượt trội trong năm 2026 và giai đoạn sau đó.

Ông bắt đầu với hai kim loại thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh: bạc và vàng. “Ngày càng khó để lập luận rằng bạc vẫn còn rẻ so với vàng,” ông viết. “Tỷ lệ giá vàng – bạc (số ounce bạc có thể mua được bằng một ounce vàng) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013.”



