OPPO Find X8 series được người dùng yêu thích, được chuyên gia công nhận

Định vị phân khúc dòng Find X

OPPO Find X8 Series là bước tiếp theo trong hành trình đổi mới của dòng Find X, thuộc phân khúc smartphone cao cấp. Với những cải tiến về công nghệ và thiết kế, dòng sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cả giới chuyên môn lẫn người dùng ngay từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2018. Kế thừa tinh thần sáng tạo từ các thế hệ trước, dòng sản phẩm Find X8 Series năm nay không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn nâng cao trải nghiệm thực tế, đặc biệt là trong nhiếp ảnh di động và tính năng thông minh.

Trước đó, dòng Find X đã để lại dấu ấn qua những sản phẩm mang tính biểu tượng như Find X2 với màn hình siêu mượt, hay Find X5 Pro với khả năng chụp ảnh nổi bật. Find X8 Series tiếp nối di sản này bằng việc tích hợp công nghệ AI tiên tiến và hệ thống camera zoom viễn vọng AI hợp tác cùng Hasselblad thế hệ mới, tạo nên sự khác biệt trong phân khúc flagship, nơi mà các hãng công nghệ chủ yếu cạnh tranh về sức mạnh camera vượt trội.

Chuyên gia công nghệ nói gì về Find X8 Series?

Find X8 Series nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia công nghệ tại Việt Nam, những người đã có cơ hội trải nghiệm sản phẩm và đưa ra đánh giá chi tiết. Vinh Trần, một reviewer có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt ấn tượng với hệ thống camera của dòng sản phẩm này. Anh nhận xét: "Hệ thống zoom viễn vọng AI trên Find X8 Series đáp ứng mọi nhu cầu chụp ảnh của người dùng nói chung và cá nhân mình nói riêng, mang đến màu sắc đẹp và các chi tiết được tái tạo ấn tượng." Góc nhìn của reviewer Vinh Trần nhấn mạnh sự linh hoạt và chất lượng của hệ thống camera trong các tình huống sử dụng thực tế.

Tech Review Vinh Trần

Trên thực tế, tính năng này không chỉ giúp người dùng chụp được những bức ảnh sắc nét ở khoảng cách xa mà còn đảm bảo giữ lại độ chi tiết và độ chính xác cao, ngay cả trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Reviewer Duy Luân cũng đánh giá cao hệ điều hành ColorOS 15, một trong những yếu tố giúp Find X8 Series tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. "ColorOS 15 trên Find X8 Series là một hệ điều hành rất mượt mà cùng nhiều tùy biến tiện dụng cho người dùng." Ý kiến này cho thấy sự đầu tư của OPPO không chỉ ở phần cứng mà còn trong việc phát triển phần mềm.

Tech Review Duy Luân

Về thiết kế của dòng sản phẩm Find X8 năm nay, reviewer Tuấn Ngọc nhấn mạnh đến cảm giác cầm nắm và sự tinh tế của sản phẩm. "Find X8 có thiết kế vuông vức, màn hình được vát phẳng mang đến sự cao cấp và cảm giác cầm nắm thoải mái cho người dùng," anh chia sẻ.

Ngoài ra, Find X8 Pro được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i, giúp tăng cường độ bền và khả năng chống trầy xước cho thiết bị. Sản phẩm cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/69, cho phép hoạt động ổn định trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Tech Reviewer Tuấn Ngọc

Người dùng nói gì về Find X8 Series?

Không chỉ nhận được sự công nhận từ các chuyên gia, OPPO Find X8 Series cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dùng. Sau thời gian ngắn ra mắt, sản phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Anh Minh Đức, 29 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch và đam mê leo núi tại Đà Lạt, chia sẻ: "Là người thường xuyên di chuyển và hoạt động ngoài trời, tôi cần một chiếc điện thoại không chỉ có camera tốt mà còn phải bền bỉ. Find X8 Pro có độ bền cao cùng khả năng kháng bụi IP68 là chiếc điện thoại tôi cần mỗi khi đi du lịch".

Phạm Hoàng, 33 tuổi, một nhiếp ảnh gia bán chuyên tại TP.HCM, cho biết anh đặc biệt ấn tượng với chế độ chụp XPan của Find X8 Pro. "Tôi vốn là người yêu thích chiếc Hasselblad XPan và luôn tìm kiếm một thiết bị có thể tái hiện cảm giác chụp ảnh đặc biệt đó. Chế độ XPan trên Find X8 giúp tạo nên những bức ảnh toàn cảnh có chiều sâu cảm xúc rõ rệt. Hệ thống zoom viễn vọng AI và các tính năng hỗ trợ như AI tăng cường độ nét thực sự giúp tôi dễ dàng sáng tạo ngay trên điện thoại mà không cần đến máy ảnh chuyên dụng trong những tình huống bất ngờ."

Những chia sẻ này cho thấy Find X8 Series không chỉ nổi bật về mặt công nghệ mà còn đáp ứng tốt các nhu cầu cụ thể của người dùng ở những lĩnh vực khác nhau, từ những người yêu thích du lịch, phiêu lưu đến các nhiếp ảnh gia đòi hỏi sự sáng tạo và hiệu năng trong nhiếp ảnh.

Chiến lược của OPPO

Dòng Find X được định vị là biểu tượng của sự đổi mới trong chiến lược dài hạn của OPPO. Từ Find X với màn hình toàn cảnh loại bỏ "tai thỏ," Find X3 với chất liệu gốm cao cấp, đến Find X5 tích hợp NPU MariSilicon X, mỗi thế hệ đều mang đến đột phá công nghệ. Gần đây, Find X6 giới thiệu hệ thống ba camera chính, và Find X7 nâng cấp với camera tiềm vọng kép. Những cải tiến này đặt nền tảng cho Find X8 Series, tiếp tục khẳng định sự sáng tạo vượt bậc trong hiệu năng và trải nghiệm nhiếp ảnh.

Chia sẻ từ đại diện OPPO Global: Ông Pete Lau, SVP và Giám đốc sản phẩm của OPPO chia sẻ: "Trước đây, những chiếc điện thoại flagship với camera siêu zoom, hiệu năng mạnh mẽ, dung lượng pin lớn, tích hợp các tính năng AI thường có thiết kế dày và nặng. Find X8 Series sẽ thay đổi cuộc chơi, thiết lập tiêu chuẩn mới cho flagship, nâng tầm khả năng zoom, mang lại trải nghiệm đẳng cấp với thiết kế thanh lịch, không hề cồng kềnh".

OPPO Find X8 Series đã chứng minh được sự toàn diện của mình qua các đánh giá từ chuyên gia, phản hồi tích cực từ người dùng và định hướng chiến lược rõ ràng từ thương hiệu. Sự kết hợp giữa thiết kế, công nghệ và tính năng đã giúp dòng sản phẩm này tạo ra dấu ấn khác biệt trong phân khúc flagship. Với những đặc điểm nổi bật và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu, Find X8 Series xứng đáng là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng Việt.