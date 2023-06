Panhou Retreat và những giá trị nghỉ dưỡng khác biệt

Nơi nhâm nhi chiến quả



Là vị khách quen thuộc của Panhou Retreat, trong những ngày đầu tháng 6, doanh nhân Huy Đức (Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp có tiếng tại Hà Nội) đưa gia đình trở lại Panhou Retreat. Vốn không thích sự hào nhoáng, điều anh cần là một kỳ nghỉ đúng nghĩa, một "trạm sạc" để lấy lại niềm hứng khởi, nguồn năng lượng mới cho bản thân.

Mặc chiếc áo phông khỏe khoắn, dáng người rắn rỏi, nụ cười tươi rói cùng vẻ bề ngoài trẻ hơn khá nhiều so với độ tuổi trung niên. Nhâm nhi ly trà shan tuyết cổ thụ, anh chia sẻ: Hơn 20 năm lăn lộn trên thương trường với biết bao biến động, từ một nhân viên kinh doanh tới khi trở thành một ông chủ với sự nghiệp riêng, anh đã chứng kiến nhiều thành công của những "tay to" bản lĩnh, quyết đi đường trường và cũng chứng kiến không ít thất bại của những người nghĩ mình là "cao thủ". Chính anh cũng không ít lần "bầm dập" với đời. Nỗ lực, gan lỳ, bản lĩnh và thêm chút may mắn anh mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Như tìm thấy ở Panhou Retreat một mối tương giao kỳ lạ, sau mỗi thương vụ, anh đều trở về Panhou Retreat. "Tôi thấy vùng đất này như tiếp thêm cho mình sức mạnh, giúp tâm thể căng tràn năng lượng, lấy lại cân bằng để rồi thổi bùng lên ý chí hùng cường một lần nữa" – Huy Đức chia sẻ

Giống như doanh nhân Huy Đức, kiến trúc sư Võ Tuấn (chủ một thương hiệu thiết kế kiến trúc và quy hoạch cảnh quan đã gắn bó với nhiều dự án nghỉ dưỡng sinh thái) cũng thường tới Panhou Retreat. Chỉ khác, Võ Tuấn thấy nơi đây thân thuộc như "ngôi nhà thứ hai" của mình, có khi anh ở lại đây vài tuần để được sống hoà mình giữa thiên nhiên và kiếm tìm cảm hứng sáng tác. Đây cũng là nơi gia đình anh thường đến để nghỉ hè hay thư giãn mỗi dịp nghỉ lễ.

Anh muốn những người thân yêu nhất được về với thiên nhiên và những đứa trẻ có được môi trường để trở thành những "nhà khoa học bẩm sinh" như lời tựa của cuốn sách nổi tiếng "Đứa trẻ cuối cùng trong rừng" - (Last Child in the Woods) - tác giả Richard Louv.

Về giữa thiên nhiên mây gió Hoàng Su Phì, anh cùng người thân được thả cho đôi tai cuốn theo thanh âm trong trẻo của gió biếc nơi đại ngàn, thả cho con mắt rong chơi đuổi theo vạt nắng len qua các tán lá, thả cho đôi bàn chân bon chen phố thị ngày nào được thong dong dạo chơi dưới suối với những viên đá cuội vô tri, thả cho khứu giác thính nhạy tận hưởng hương thơm mát lành núi rừng, nén cho lồng ngực căng phồng hít hà bầu không khí thuần khiết thiên nhiên, để cơ thể được "nuông chiều" trong liệu pháp spa độc bản với nguyên liệu là các bài thuốc dân gian của người Dao đỏ và trở về để lấy lại sự cân bằng, đưa tâm trí về miền thông tuệ, minh triết với những giờ thiền – yoga giữa rừng…

Panhou Retreat không chỉ là một điểm đến, đó là một vùng đất tâm giao





Khi ánh chiều buông xuống cũng là lúc cả gia đình quây quần dùng bữa tối. Anh và người vợ "tảo tần" cùng nhau tận hưởng ly vang được làm mát bằng nước suối tự nhiên, thưởng thức những món ăn bản địa, ung dung tự tại ngắm nhìn tụi trẻ vui đùa, đắm chìm trong hạnh phúc.

Võ Tuấn chia sẻ: Mỗi khi trở lại Panhou Retreat, tôi như một lần tìm về bản ngã của mình, để tĩnh tại, suy nghĩ thấu đáo, thấy minh triết và thông tuệ. Tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm một trường năng lượng mới. Panhou Retreat không chỉ là một điểm đến, nó giống như một vùng đất tâm giao!

"Trong cuộc sống hối hả bon chen này, có được một người bạn tâm giao đã quý, có được một vùng đất tâm giao lại còn quý hơn" – Anh Võ Tuấn bày tỏ.

Khiêm cung và trầm tĩnh

Giống như Huy Đức và Võ Tuấn, những vị khách thân quen của Panhou Retreat phần lớn là người đã "đủ chín". Khi đã bước qua những năm tháng tuổi trẻ ồn ào con người sẽ điềm tĩnh hơn, khiêm cung và trầm tĩnh hơn. Không còn muốn tranh đua phải trái thiệt hơn, họ không sân si với những điều nhỏ nhặt, như "sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu".

Panhou Retreat là nơi các vị khách thưởng cho mình những giây phút thảnh thơi đúng nghĩa





Khi bản lĩnh đã được tôi thành thép, khí phách và nội lực đã được rèn thành "khí chất" của kẻ trí kiêu hùng; giống như sói đầu đàn thu mình trở về lãnh thổ sau mỗi chuyến đi săn, họ chọn xa lánh những nơi huyên náo ồn ào, thích tìm về những không gian tĩnh tại để thưởng cho mình những giây phút thảnh thơi đúng nghĩa, tự tôn giá trị bản thân và tự tại nhâm nhi chiến quả.

Panhou Retreat như một người bạn tâm giao luôn mang lại cảm giác bình yên, thấu hiểu khi ta tìm tới "chia sẻ", dành tặng ta những giá trị nghỉ dưỡng khác biệt: Một không gian yên tĩnh, lắng đọng nhưng không cô tịch, u hoài. Một chốn an yên tĩnh tại, minh triết nhưng không mang sắc màu thiền đạo. Một "trạm sạc" cho tâm hồn giúp họ có thêm nguồn năng lượng mới để có sức mạnh lớn hơn trên khởi trình mới.