Ớt 'siêu to khổng lồ' giá đắt đỏ, khách chờ cả tháng đặt mua

Ớt ngọt Sweet Palermo hay còn gọi tên khác là ớt sừng ngọt được trồng phổ biến tại Đà Lạt. Loại ớt này có 4 màu gồm: đỏ, cam, vàng, socola và đang rất được ưa chuộng bởi chứa nhiều dưỡng chất dồi dào như: vitamin, chất xơ, axit folic, magie, kali... Ớt Sweet Palermo không có vị hăng nên được dùng để chế biến nhiều món ăn tươi khác nhau như ăn sống, nước ép, làm salad...

Ớt ngọt Sweet Palermo còn có tên khác là ớt sừng ngọt được trồng phổ biến tại Đà Lạt.

Anh Nguyễn Văn Minh Tú - Giám đốc Công ty Mai Khôi Farm - cho biết công ty hiện đang canh tác giống ớt Sweet Palermo với diện tích 1,5 ha. Thời gian canh tác một chu kỳ của ớt Sweet Palermo thường kéo dài hơn 8 tháng; trong đó, 3 tháng đầu trồng và 5 tháng sau thu hoạch.

Theo anh Tú, trước đây, loại ớt này rất khó bán nhưng gần đây bỗng dưng “hot”, người dân đua nhau tìm mua khiến tình trạng “cháy” hàng xảy ra liên tục. Hiện mỗi tháng vườn anh Tú thu hoạch dao động từ 400 – 600 kg quả. Số lượng này không đủ cung cấp ra thị trường vì khách đặt mua rất nhiều.

Ớt Sweet Palermo đang là mặt hàng "hot", được các nhà sỉ đặt trước cả mấy tháng.

Tương tự, ớt Sweet Palermo cũng đang là mặt hàng "hot", được các nhà sỉ đặt trước cả mấy tháng tại HTX Vườn nhà Đà Lạt. Chị Lương Thị Yến Vân - Giám đốc HTX Vườn nhà Đà Lạt cho biết ớt Sweet Palermo cùng dòng với ớt chuông nên cũng dễ chăm sóc, dễ trồng. Cây khoẻ, thích nghi rất tốt.

Tuy nhiên, nhược điểm của giống cây này là thu hoạch không được lâu, phải chống đỡ cây vì quả lớn rất dễ gãy cành. Điểm đặc biệt là quả của chúng khi ăn không có mùi hăng. Những quả ớt lứa đầu tiên sẽ to hơn những lứa thu hoạch tiếp theo.

Nếu muốn trồng diện tích lớn làm kinh tế, chị Vân cho biết nên trồng số lượng vừa phải vì hiện tại đó là “trend” và nó sẽ hạ nhiệt sau vài tháng. Còn muốn trồng diện tích lớn thì bà con nên cẩn trọng vì da số các giống ớt chi phí đầu tư ban đầu thấp song công chăm sóc và thu hái mới cao. Ngoài ra, giống ớt này bảo quản không được lâu nên người dân trồng làm kinh tế nên cân nhắc.

Ớt Sweet Palermo có thể ăn sống trực tiếp.

Theo chị Vân, loại ớt này hiện đang được bày bán ngoài thị trường với giá khá đắt đỏ. Đơn cử, loại ớt Sweet Palermo size mini có giá từ 90.000-120.000 đồng/kg, đắt gấp 2 lần so với giá ớt chuông. Còn ớt Sweet Palermo size to có giá từ 120.000-180.000 đồng/kg tuỳ màu. Trong đó, ớt màu socola có nơi bán với giá gần 200.000 đồng/kg nhưng vẫn khó mua do nguồn cung khan hiếm. Chưa kể, giá hạt giống F1 của loại ớt này lên đến 20.000 đồng/hạt.

“Dịp này, không chỉ có các mối khách sỉ quen mà rất nhiều cửa hàng gọi điện đặt mua. Lượng ớt tôi thu hái được mỗi ngày đều không đủ cung cho các mối sỉ”, chị Vân chia sẻ.

Loại ớt này đặc biệt ở điểm là ăn không hề có mùi hăng, thơm mùi ớt nhưng không cay, rất giòn.

Chị Tuyết Sương (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết lướt mạng xã hội thấy nhiều người tìm mua loại ớt này nên cũng tò mò muốn mua về ăn thử xem có gì ngon. Nhưng để đặt được loại ớt này, chị Sương đã phải đợi gần 1 tháng mới có vì hỏi ở đâu cũng báo hết hàng. Chị Sương đã đặt mua 2 kg với giá 170.000/kg.

"Lúc nhận cũng hơi ngạc nhiên vì tưởng trên ảnh là quả quảng cáo nên to vậy, ai ngờ ngoài đời nó cũng to lắm, có quả hơn cả nửa kg. Loại này đặc biệt ở điểm là ăn không hề có mùi hăng, thơm mùi ớt nhưng không cay, rất giòn. Mình dùng để ăn sống, làm salad hay ép thành nước uống đều ngon”, chị Sương chia sẻ.