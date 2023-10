Ôtô cháy "bít" lối thoát, 4 người mắc kẹt trong nhà hoảng loạn la hét

Hồi 0 giờ 26 phút sáng 6-10, Trung tâm chỉ huy 114 (Công an TP Hải Phòng) nhận được điện thoại của người dân báo tin có vụ cháy nhà tại địa chỉ gần sân bóng thôn An Phong, xã An Hưng (huyện An Dương) và có 4 người đang mắc kẹt trong ngôi nhà cháy.



Những hình ảnh về các thành viên trong gia đình được giải thoát an toàn trong vụ cháy nhà

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động các xe chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Đội Phòng cháy (Công an huyện An Dương) khẩn trương đến hiện trường vụ cháy.

Trong thời gian điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, cán bộ Trung tâm 114 đã tìm cách liên lạc qua điện thoại trực tiếp với người dân bị mắc kẹt trong nhà bị cháy để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống bị ngạt khói.

Đồng thời, lực lượng chữa cháy TP Hải Phòng nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ cháy, tổ chức trinh sát, cắt điện, phá các cửa thoát khói…

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ chiếc ôtô để trong ngôi nhà và đã chặn luôn cửa thoát nạn. Khói khí độc tràn vào toàn bộ ngôi nhà 2 tầng khiến mọi người trong nhà rơi vào tình trạng hoảng loạn, kêu cứu.

Tổ trinh sát của lực lượng chữa cháy đã tiếp cận các nạn nhân, động viên tinh thần và kịp thời đưa cả 4 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 0 giờ 48 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt, các xe chữa cháy tiếp tục phun nước ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Vụ cháy được xử lý kịp thời, nên cả 4 người trong nhà đều an toàn, thiệt hại ban đầu được xác định đã cháy hỏng 1 xe ôtô con cùng một số đồ dùng gia đình.

Hiện Công an huyện An Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn.