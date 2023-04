Oxfam: Tài sản của các tỷ phú Mỹ tăng khoảng 30% trong 3 năm qua

Dựa trên dữ liệu của Forbes, báo cáo nêu rõ tài sản của các tỷ phú Mỹ đã tăng khoảng 30% (hơn 1.000 tỷ USD theo giá trị thực) so với thời điểm dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát năm 2020, và tăng 86% so với năm 2013.

Oxfam lưu ý rằng Mỹ hiện có hơn 700 tỷ phú, nhiều hơn gần 60% so với cách đây 1 thập kỷ. Trong khi đó, khoảng 30% lực lượng lao động Mỹ kiếm được chưa đến 15 USD/giờ. Các số liệu này cho thấy khoảng cách thu nhập tại Mỹ. Theo đó, Oxfam kêu gọi đánh thuế tài sản và thu nhập của những người giàu nhất nhằm giảm bớt tình trạng bất bình đẳng thu nhập ở nước này.

Tháng 1 năm nay, Oxfam cũng đã công bố báo cáo cho biết giá trị tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Theo đó, tài sản của 1% người giàu nhất cao hơn 74 lần so với 50% người nghèo nhất. Ngoài ra, các tỷ phú ngày càng giàu hơn trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt do đại dịch COVID-19 gây ra, cũng như trong bối cảnh giá lương thực và năng lượng tăng vọt do cuộc xung đột tại Ukraine.

Kể từ năm 2020, tài sản của các tỷ phú tăng thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày, trong khi lạm phát vượt xa tiền lương của ít nhất 1,7 tỷ người lao động trên toàn thế giới. Trước thực tế trên, Oxfam cũng kêu gọi đánh thuế theo các mức phù hợp để dần phân phối lại tài sản và giảm tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng.