Ozempic - Trend siết cân bằng "bút thần" của tỷ phú và dàn sao Hollywood: Người nhận, người chối đây đẩy

Trong vài năm trở lại đây, cụm từ "Ozempic" đang trở thành từ khóa nóng không chỉ trong ngành y tế mà còn len lỏi vào giới làm đẹp như một "cây bút thần" giúp giảm cân nhanh chóng. Từ những lời truyền tai về bí kíp của các ngôi sao Hollywood đến sự tác động mạnh mẽ của MXH, loại thuốc 2 công dụng này cũng là con dao 2 lưỡi với không ít người lợi dụng chúng.

Thuốc tiểu đường bỗng trở thành "vũ khí giữ dáng"

Về bản chất, Ozempic là loại thuốc kê toa chứa hoạt chất semaglutide, được phát triển để điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Ban đầu, nó được phát triển và sử dụng để giúp kiểm soát lượng đường trong máu bệnh nhân, song, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng semaglutide có thể tạo tác dụng giảm cân đáng kể nhờ sinh ra cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Chính tác dụng phụ này vô tình biến Ozempic thành bí kíp giảm cân được săn lùng.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hiện nay đã cấp phép sử dụng Ozempic để điều trị béo phì ở những người có chỉ số BMI cao, có hiệu quả khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, ít calo và tăng cường hoạt động thể chất. Thông thường, chúng được tiêm dưới da mỗi tuần một lần theo chỉ định của bác sĩ.

Nhu cầu làm đẹp đã biến loại thuốc này thành "cơn sốt ngầm" ở nhiều quốc gia. Lượt tìm kiếm về Ozempic trên Google tăng vọt trong những năm gần đây, các video được gắn thẻ #Ozempic thu hút đến 3 tỷ lượt xem trên TikTok. Nhiều người coi đây là tấm vé vàng để giảm cân nhưng mặt trái đằng sau sản phẩm này còn nhiều hơn thế nữa.

Khi áp lực vóc dáng cuốn cả Hollywood vào cuộc

Xu hướng giảm cân bằng Ozempic tạo thành cơn sốt toàn cầu nhưng đặc biệt phổ biến ở phương Tây nói chung và giới giải trí Hollywood nói riêng. Không ít người nổi tiếng bị đồn đoán đã "trợ lực" dáng vóc bằng Ozempic. Từ các bữa tiệc hậu Oscar, Met Gala cho đến những tuần lễ thời trang lớn, cụm từ "skinny shot" (ám chỉ mũi tiêm giảm cân) được truyền tai nhau như một bí kíp giữ dáng nhanh gọn trước những sự kiện quan trọng.

Kể cả tỷ phú Elon Musk cũng tự mình thừa nhận đã nhờ cậy loại thuốc này để giảm cân. Nhưng không phải ngôi sao nào từng bị đặt nghi vấn dùng Ozempic cũng có can đảm thừa nhận như thế. Trong đó, 2 mỹ nhân có số thị phi hàng đầu giới giải trí là Selena Gomez và Kylie Jenner là 2 trường hợp nổi bật, tạo ra không ít xôn xao.

Sau khi sinh con thứ hai vào năm 2022, Kylie Jenner nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ trong vài tháng. Sự thay đổi này khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô đã sử dụng Ozempic. Các bài đăng trên mạng xã hội khoe thân hình đồng hồ cát của cô càng làm tăng thêm tin đồn, đặc biệt khi xu hướng tiêm Ozempic đang bùng nổ. Bà mẹ 2 con bị cáo buộc sử dụng Ozempic để giảm cân, nhất là sau khi bạn trai cũ của cô - Travis Scott phát hành bài rap "BACKR00MS" năm 2023 trong đó có dòng lyric được cho là ám chỉ đến Kylie Jenner. "She doin' Ozempic, tryna be different, tryna be a newer woman (Tạm dịch: Cô ấy làm trò với Ozempic, cố gắng khác biệt, cố gắng trở thành con người mới).

Trong một cuộc phỏng vấn với British Vogue vào năm 2023, Kylie đã phủ nhận việc sử dụng Ozempic hay bất kỳ loại thuốc giảm cân nào. Cô khẳng định rằng mình đã giảm cân thông qua tập luyện đều đặn và chế độ ăn uống lành mạnh. Kylie cũng chia sẻ rằng cô cảm thấy áp lực từ công chúng khi bị phán xét về ngoại hình, nhưng bản thân muốn chứng minh rằng có thể đạt được vóc dáng mong muốn mà không cần đi đường tắt. Dù vậy, câu chuyện vẫn tiếp tục gây tranh cãi trên MXH.

Ngoài Kylie Jenner, Selena Gomez cũng bị đặt dấu chấm hỏi tương tự khi cân nặng của "công chúa Disney" liên tục lên xuống thất thường, nhất là chỉ trong vòng vài tháng đầu năm 2025, Selena liên tiếp khiến dân tình đứng ngồi không yên với visual như quay về thời đỉnh cao. Netizen quốc tế bình luận về tạo hình của cô trên 1 thảm đỏ từng gây sốt như sau: "Ozempic thực sự có tác dụng như phép thuật vậy", "Cô ấy đã dùng Ozempic rồi hả?" ,"Vẻ đẹp này là từ Ozempic sao?"

Trả lời cáo buộc trên, Selena Gomez một mực phủ nhận, cô giải thích về việc cân nặng liên tục dao động là vì phải điều trị căn bệnh lupus ban đỏ bằng một số loại thuốc nhất định: "Khi dùng thuốc, tôi có xu hướng bị tích nước, và sau đó khi ngừng dùng, tôi sẽ giảm cân. Điều đó hoàn toàn rất bình thường."

Chị gái của Kylie Jenner - Khloé Kardashian cũng nằm trong số những nhân vật phủ nhận dùng Ozempic. Cô đáp trả những bình luận nghi hoặc mình trên Instagram như sau: "Đừng hạ thấp những năm tháng tập luyện của tôi. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng để tập luyện 5 ngày một tuần . Xin hãy dừng ngay những giả định của bạn lại."

Mặt trái đằng sau "phép màu giảm cân"

Theo một số báo cáo, Ozempic có thể giúp giảm từ 5-10% trọng lượng cơ thể trong vòng 6-12 tháng. Dù mang lại hiệu quả giảm cân nhanh, Ozempic không phải liều thuốc tiên vô hại. Các chuyên gia cảnh báo lạm dụng semaglutide có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, mất nước nghiêm trọng dẫn đến tổn thương thận và rụng tóc đáng kể, thậm chí tăng nguy cơ viêm tụy và các vấn đề về túi mật hay rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Năm 2024, một người phụ nữ ở Mỹ đã chia sẻ lên TikTok hệ quả của cô khi giảm một nửa trọng lượng cơ thể nhờ Ozempic. Amy Kane - 35 tuổi, từng nặng 300 pound (136kg) sau khi sử dụng Ozempic đã giảm được 160 pound (72kg) nhưng kết quả từ việc giảm cân cấp tốc là lượng lớn da thừa đã ở lại trên bụng. Trong clip, khi vén áo lên, người phụ nữ hỏi một cách mỉa mai: Bạn có tin Ozempic đã làm ra điều này không?

Các chuyên gia khuyến nghị: Giảm cân nên dựa trên lối sống lành mạnh, kết hợp ăn uống cân bằng và tập luyện khoa học. Mọi hình thức can thiệp y tế cần được tư vấn, theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ. Ngoài rủi ro sức khỏe, xu hướng tiêm Ozempic còn bị chỉ trích vì tiếp tay cho tiêu chuẩn "siêu gầy", dễ dẫn đến rối loạn ăn uống, đặc biệt là với giới trẻ - những người vốn dễ bị ảnh hưởng bởi hình mẫu body siêu thực từ MXH. Trên hết, xã hội nên tôn vinh vẻ đẹp đa dạng, bởi chuẩn mực về cái đẹp dựa trên số đo chỉ khiến nhiều người kiệt sức theo đuổi mà quên mất sức khỏe mới là tài sản quan trọng nhất.

" Bản chất của chúng ta là cố gắng tìm cách nhanh hơn để làm một việc gì đó, nhưng sức khỏe là thứ không nên được giải quyết một cách vội vã như thế" - một chuyên gia thể hình chia sẻ trên Harper's Bazaar trong bài viết về trào lưu giảm cân bằng Ozempic.

Số khác chỉ trích việc lạm dụng thuốc ở những người có mong muốn giảm cân để làm đẹp đã góp phần đẩy giá Ozempic tăng cao, gây khan hiếm cho chính bệnh nhân tiểu đường. Một số báo cáo ghi nhận tình trạng thiếu hụt Ozempic tại Mỹ và châu Âu, do nhu cầu dùng thuốc để giảm cân vượt ngoài dự tính của ngành y tế.

Tại Việt Nam, đã có những ghi nhận về việc người tiêu dùng tìm đến phương pháp giảm cân bằng thuốc tiêm Ozempic. Thị trường mua bán tấp nập với các thể loại Ozempic được cho là xách tay từ Nhật, Anh, Mỹ với giả cả chênh lệch tuỳ loại, dao động từ 5 đến hơn 20 triệu đồng.