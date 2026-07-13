Panasonic liên tiếp nhận 3 giải thưởng về phát triển bền vững trong nước và quốc tế

Panasonic vừa liên tiếp được vinh danh tại ba giải thưởng về phát triển bền vững trong nước và quốc tế, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất xanh, giảm phát thải và triển khai các sáng kiến trách nhiệm xã hội.

Ngày 8/7, trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động. Trong khi đó, Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam nằm trong Top 30 Doanh nghiệp tiêu biểu về Năng lượng Môi trường Xanh Việt Nam.

Trước đó, ngày 26/6 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Tập đoàn Panasonic Holdings nhận Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp châu Á (AREA) 2026 ở hạng mục Trao quyền cho cộng đồng (Social Empowerment). Giải thưởng do tổ chức Enterprise Asia khởi xướng nhằm tôn vinh các sáng kiến tạo tác động tích cực tới cộng đồng và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững tại châu Á.

Panasonic Holdings được trao Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp châu Á - AREA 2026 ở hạng mục Trao quyền cho cộng đồng (Social Empowerment)

Giải thưởng này ghi nhận sáng kiến “Light Up The Future” (Thắp sáng tương lai) của Panasonic. Chương trình được triển khai trên toàn cầu từ năm 2013 và đến nay đã trao tặng khoảng 130.000 đèn năng lượng mặt trời tại 36 quốc gia thông qua mạng lưới các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận. Tại Việt Nam, hơn 4.100 đèn năng lượng mặt trời đã được trao tới các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Cũng trong tháng 6, Panasonic Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững 2026 ở hạng mục “Hoạt động CSR nổi bật”. Đây là năm thứ năm liên tiếp doanh nghiệp được ghi nhận kể từ khi chương trình được tổ chức.

Theo Panasonic, các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm bảo vệ môi trường, giáo dục và giải quyết các vấn đề xã hội. Trong đó, doanh nghiệp đã trồng hơn 1,3 triệu cây xanh tại Việt Nam, triển khai chương trình STEM cho hơn 100.000 học sinh và thực hiện nhiều sáng kiến cộng đồng dài hạn.

Ông Taka Fujino, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi tầm nhìn Panasonic Green Impact, thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo và triển khai các hoạt động vì một tương lai phát triển bền vững tại Việt Nam.



