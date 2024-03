Panasonic tiếp động lực cho ngành bán lẻ bằng chương trình hậu mãi hấp dẫn

Trong suốt giai đoạn năm 2023-2024, chúng ta đã chứng kiến tình trạng suy thoái kinh tế diễn ra trên toàn cầu, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Những tác động từ các sự kiện quốc tế và trong nước đã tạo ra những ảnh hưởng mạnh mẽ nên nền kinh tế cũng như hoạt động sản xuất và tiêu dùng. Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, năm 2023, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới chỉ tăng 7,2% thì số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động đã tăng lên tới 24% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này dẫn đến một hệ lụy đó là nhiều người lao động mất việc, trong khi những người có việc thì cũng bắt đầu thắt chặt chi tiêu để tập trung cho các hoạt động tiết kiệm và phòng vệ trước những biến động trong tương lai.



Trong số các mặt hàng người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu thì các sản phẩm thuộc ngành điện tử tiêu dùng được ưu tiên cắt bỏ hàng đầu. Theo một khảo sát của PwC về thói quen tiêu dùng trong năm 2023, các thiết bị điện tử được người tiêu dùng ưu tiên cắt giảm thứ 3 sau hàng hóa xa xỉ và du lịch. Chính điều này đã ảnh hưởng đến tình hình chung của toàn ngành trong năm vừa qua.

Thiết bị điện tử nằm thứ 3 trong số các mặt hàng người tiêu dùng ưu tiên cắt giảm.

Trước bối cảnh ảm đạm, Panasonic tung giải thưởng "khủng" kích cầu tiêu dùng

Là một trong những thương hiệu điện tử toàn cầu, Panasonic cũng không thể tránh khỏi những tác động từ tình hình chung. Tuy nhiên, thách thức luôn đi kèm với cơ hội, mặc dù trong năm 2023, chúng ta chứng kiến sự suy thoái mạnh mẽ của nền kinh tế tuy nhiên những kỳ vọng về sự phục hồi không phải là không có, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam có sự tăng dần về các quý cuối năm, với quý 4 ghi nhận tốc độ tăng trưởng 6,72%. Riêng khu vực kinh tế dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng 6,82%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ghi nhận hơn 12 triệu lượt, tăng 3,4 lần so với năm 2022,... Những con số này cho thấy những dấu hiệu đáng mừng trong phục hồi và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, từ đó gia tăng quy mô thị trường nội địa.

Nhận thấy cơ hội đó, Panasonic đã quyết địch "kích cầu" thị trường mua sắm ngành điện tử dịp cuối năm 2023, đầu năm 2024 với nhiều chương trình hậu mãi quy mô cùng những phần thưởng giá trị và hấp dẫn. Mới đây nhất, chương trình "Mua Panasonic, Rước lộc liền tay, nhận ngay xe Nhật" đã nhận được nhiều sự quan tâm với phần thưởng "khủng". Theo đó, Panasonic phối hợp cùng các đại lý và cửa hàng bán lẻ tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc mang tới phần quà cho người tiêu dùng. Khi mua các sản phẩm nằm trong danh mục bốc thăm trúng thưởng của Panasonic, người tiêu dùng sẽ có cơ hội nhận một xe máy Yamaha Sirius trị giá 18.949.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng lần này lên tới gần 4 tỷ đồng với hơn 200 xe máy sẽ được dành tặng cho những khách hàng may mắn.

Chương trình "Mua Panasonic, Rước lộc liền tay, nhận ngay xe Nhật"

Diễn ra từ 9/1/2024 đến 29/2/2024, chương trình đã thu hút hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tham gia dự thưởng, góp phần thúc đẩy thị trường mua sắm ngành điện tử nói riêng và ngành bán lẻ nói chung tại Việt Nam, tạo nên những dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi của thị trường mua sắm dịp đầu xuân năm mới.

Chủ nhân của 200 chiếc xe máy Yamaha Sirius đã lộ diện

Sau hơn 2 tháng triển khai, vừa qua, vào ngày 17/03/2024, Panasonic Việt Nam đã tiến hành trao thưởng cho những khách hàng may mắn. Rất nhiều khách hàng không giấu nổi sự hân hoan đã có mặt từ sớm để tham gia sự kiện. Một khách hàng may mắn trúng giải đã chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi trở thành một trong những người may mắn có cơ hội trúng một xe máy Yamaha Sirius. Thú thật, tôi là một fan trung thành của Panasonic từ lâu. Trong nhà tôi, từ máy giặt, tủ lạnh cho tới điều hòa đều là của Panasonic. Các sản phẩm đến từ Panasonic luôn ghi điểm với tôi bởi chất lượng cao cấp và khả năng hoạt động bền bỉ trong nhiều năm liền, rất ít khi tôi phải sửa chữa hay bảo dưỡng. Lần này, do nhu cầu nên tôi có mua một lò vi sóng Panasonic nhưng không ngờ mình lại có cơ hội trúng giải thưởng lớn như vậy. Rất cảm ơn nhãn hàng đã tổ chức các chương trình hậu mãi hấp dẫn vừa góp phần khuấy động thị trường bán lẻ vốn đang ảm đạm, vừa mang tới những phần quà hỗ trợ người tiêu dùng trong thời buổi kinh tế khó khăn."

Lễ trao giải chương trình "Mua Panasonic, Rước lộc liền tay, nhận ngay xe Nhật" ở một đại lý tại Cà Mau

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Thái Sơn - đại diện Panasonic Việt Nam khu vực đồng bằng song Cửu Long cũng chia sẻ thêm về ý nghĩa đằng sau chương trình. Bên cạnh việc hỗ trợ thúc đẩy thị trường bán lẻ, hoạt động lần này cũng góp phần chung tay đồng hành với các nhà phân phối, nhà bán lẻ tăng trưởng hoạt động kinh doanh dịp đầu năm, tạo đà phát triển cho một năm 2024 sắp tới với nhiều cơ hội mới. "Chúng tôi vinh hạnh khi nhận được sự tin tưởng, đồng hành của các đối tác kinh doanh, các nhà phân phối, nhà bán lẻ trong nhiều năm có mặt tại thị trường Việt Nam. Thông qua việc triển khai hoạt động lần này, đây sẽ là minh chứng cho những cam kết của chúng tôi trong việc sát cánh với các đối tác cùng vượt qua tình hình kinh tế chung để tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai." - ông Nguyễn Thái Sơn nói thêm.

Ngoài ra, phía Panasonic cũng công bố về kế hoạch kinh doanh trong năm tới, hãng sẽ tăng cường triển khai các chương trình hậu mãi, giúp gia tăng tình cảm của người tiêu dùng với thương hiệu cũng như đồng hành với các đối tác tăng cường hoạt động kinh doanh và đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế.