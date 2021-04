Park Villa, Vinhomes Grand Park và xu hướng sưu tầm BĐS của giới thượng lưu

BĐS sưu tầm – Nghệ thuật "giữ tiền" của giới thượng lưu

Xu hướng sưu tầm BĐS đã xuất hiện từ rất lâu trong giới thượng lưu. Báo cáo thường niên về giới thượng lưu trên toàn cầu năm 2020 của Knight Frank (Mỹ) đưa ra con số 27% tài sản của giới siêu giàu trên thế giới hiện nay nằm trong các khoản đầu tư BĐS, cao hơn hình thức khác như trái phiếu, chứng khoán, vàng. Tại Việt Nam, theo báo cáo NewWorldWealth, số lượng người siêu giàu 2018 đã tăng đến 320%. Tầng lớp trung lưu cũng tăng mạnh trong cùng khoảng thời gian.

Đi cùng với gia tăng tầng lớp thượng lưu là phong cách và sở thích sống thay đổi, theo hướng tiệm cận với tiêu chuẩn sống của thế giới. Một trong những chuẩn sống giàu ngầm hiểu đó chính là sở hữu bộ sưu tập BĐS đa dạng, đắt giá và ít "đụng hàng" với số lượng cực kì khan hiếm. Xu hướng này cho thấy thú sưu tầm BĐS của giới thượng lưu gắn liền với phong cách đầu tư của họ. Một BĐS sưu tầm không chỉ là nơi để ở hay cho thuê, một không gian để tận hưởng cuộc sống và thiên nhiên mà còn thể hiện được các giá trị kế thừa trong tương lai. Thống kê cho thấy: 69% để dành cho con cháu, 20% trao tặng, 11% có kế hoạch bán đi cho tầng lớp thượng lưu mới.

Theo Savills World Research, các loại hình biệt thự đi kèm mảng xanh rất được ưa chuộng trong bộ sưu tầm BĐS của giới thượng lưu, đặc biệt tại châu Á như Thái Lan và Việt Nam. Giá bán phân khúc này cao hơn từ 10-50% so với các phân khúc khác.

Riêng tại TP.HCM, các loại hình biệt thự trong khu dân cư, khu khép kín Compound, biệt thự ven sông, biệt thự penthouse đã không còn quá xa lạ. Chúng ta dễ bắt gặp loại hình này tại các khu siêu giàu khắp thành phố. Song hiện nay, hình thái biệt thự công viên – Park Villa mới chính là siêu phẩm mới xuất hiện tại TP.HCM.

The Manhattan và những căn Park Villa độc đáo

Mô hình biệt thự công viên, Park Villa tiên phong tại TP. Thủ Đức và góp mặt duy nhất tại The Manhattan – Vinhomes Grand Park, với tổng số lượng chỉ 16 căn đơn lập và 20 căn song lập. 36 siêu phẩm Park Villa này xứng đáng là BĐS sưu tầm dành cho giới thượng lưu khi sở hữu vị thế đặc biệt: nằm trọn tại lõi công viên Grand Park 36ha. Vị thế tiếp giáp trực tiếp với hồ cảnh quan cạnh công viên của Park Villa cũng chính là yếu tố phong thủy đắt giá. Mỗi căn Park Villa The Manhattan gần như sở hữu 2 "mặt tiền", đáp ứng hiệu suất cao kinh doanh và cho thuê. Khoảng không trước, sau nhà đều có thể bài trí theo gu thẩm mỹ riêng để kinh doanh những thương hiệu lớn của các ngành hàng như café, thời trang, nhà hàng, spa hay hoán đổi thành văn phòng cho thuê/ dịch vụ ngân hàng tiện lợi.

Park Villa xứng tầm đẳng cấp BĐS sưu tầm

Giá trị kinh doanh vẫn chưa phải là điều đặc biệt nhất. Yếu tố ghi điểm khiến Park Villa lọt mắt xanh nhà đầu tư chính là tính năng của một BĐS sưu tầm không phải loại hình nào cũng có.

Một, BĐS sưu tầm Park Villa luôn mang đến tiềm năng tăng giá vượt trội. Ngoài việc sở hữu BĐS sưu tầm để thể hiện đẳng cấp, việc bán lại chúng hoặc cho thuê sinh lớn đã không còn quá xa lạ với giới đầu tư. Park Villa được bảo chứng vững vàng từ truyền thống thương hiệu Vinhomes. Hàng loạt dự án Vinhomes luôn được hấp thụ kỷ lục với những cột mốc tăng giá đều đặn, đảm bảo "sinh lời kép" vì luôn có nhà đầu tư thứ cấp săn lùng lại các BĐS này.

Hai, khả năng truyền đời cho thế hệ tương lai. Người sở hữu Park Villa có thể để dành cho con cháu với giá trị vượt thời gian. Đặc biệt chỉ 36 căn nằm trọn trong lòng công viên Grand Park quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Park Villa The Manhattan - Vinhomes Grand Park trở thành loại hình BĐS tiên phong tại TP. HCM.

Sản phẩm cực khan hiếm, chiếm 2,57% trên 1400 sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Grand Park nói chung và 6,5% trên 550 sản phẩm thấp tầng tại The Manhattan nói riêng. Hiện nay, số lượng Park Villa chỉ còn 8/20 căn song lập và 3/16 căn đơn lập duy nhất trong quỹ hàng VIP16.

Ngày 20/03 vừa qua, những căn villa, shophouse đầu tiên thuộc The Manhattan chính thức được bàn giao tới các chủ nhân tinh hoa, đánh dấu cột mốc mới tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Một BĐS sưu tầm như Park Villa tại The Manhattan sẽ là điều nuối tiếc to lớn cho quý khách hàng nếu không thể sở hữu chúng ngay lúc này.

