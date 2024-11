PepsiCo Foods Việt Nam: Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2024

Được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam suốt một thập kỷ

Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® là giải thưởng thường niên với độ uy tín và minh bạch cao do Anphabe kết hợp với Công ty Nghiên cứu Thị trường Intage tổ chức từ 2013, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Năm 2024, giải thưởng tiếp tục lấy ý kiến độc lập và khách quan từ 65.000 người lao động nhằm đo lường Sức hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng của hơn 700 doanh nghiệp hàng đầu, thuộc 18 ngành nghề khác nhau trên cả nước để vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất theo nhóm ngành hàng và quy mô. Năm nay là năm thứ 10 liên tiếp PepsiCo Foods Việt Nam lọt vào danh sách giải thưởng này, đặc biệt, là lần thứ 2 liên tiếp giành vị trí cao nhất Khối doanh nghiệp vừa. Giải thưởng này cho thấy chiến lược kinh doanh bền vững toàn cầu PepsiCo Foods Việt Nam được triển khai thành công tại thị trường năng động Việt Nam nhờ vào những nỗ lực bài bản và toàn diện về quản trị nhân sự.

Chiến lược kinh doanh Dare for better – Dám dấn bước tạo tương lai

"Chúng tôi tin tưởng nơi làm việc tốt nhất là nơi có tập thể gắn kết, đồng lòng vì mục tiêu chung là mang lại tác động tích cực cho cộng đồng. Ở đó, mỗi cá nhân được trao cơ hội, được khích lệ để dám vượt qua giới hạn, tạo dựng thành công bền vững của chính mình và của tổ chức. Đây cũng là tinh thần Dare for better - Dám dấn bước tạo tương lai mà chúng tôi theo đuổi." - Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc PepsiCo Foods Việt Nam chia sẻ.

PepsiCo Foods Việt Nam xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên 4 trụ cột chính.

Trụ cột – "Trao cơ hội phát triển nghề nghiệp toàn diện": PepsiCo Foods Việt Nam không ngừng tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp toàn diện, khuyến khích nhân viên bứt phá khỏi vùng an toàn và phát huy tối đa tiềm năng. Một Giám sát Bán hàng tại TP HCM đã được bổ nhiệm làm Quản lý Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sau 6 tháng chuyển địa bàn. Một Quản lý Tài chính trẻ cũng được thăng tiến lên vị trí cấp Khu vực tại Bangkok sau gần một năm làm việc. Đồng thời, nhà máy mới tại Hà Nam, dự kiến vận hành vào Q3/2025, sẽ tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động. Doanh nghiệp còn hợp tác với Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh, triển khai đào tạo kỹ năng để thanh niên địa phương sẵn sàng cho môi trường làm việc hiện đại.

Công ty cam kết hợp tác với Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội đào tạo kỹ năng cho thanh niên tại Lễ Khởi công nhà máy mới tại Hà Nam

Trụ cột – "Kiến tạo cộng đồng hòa nhập và tôn trọng": PepsiCo Foods Việt Nam tạo điều kiện để mọi thế hệ và cá tính được lên tiếng, lắng nghe với sự tôn trọng cao nhất. Chúng tôi tổ chức các buổi đối thoại định kỳ giữa Ban Giám đốc và người lao động tại các văn phòng, nhà máy, đồng thời khuyến khích các dự án sáng tạo như phát triển mô hình kinh doanh mới, cải tiến quy trình làm việc, nâng cao hình ảnh cá nhân qua TikTok, hay nâng cao nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường trong giới trẻ. Năm 2024, PepsiCo Foods Việt Nam triển khai hệ thống SAP, cải tiến môi trường làm việc và chế độ làm việc linh hoạt.

Trụ cột – "Đổi mới và sáng tạo": Doanh nghiệp tự hào mang các thương hiệu toàn cầu như Lay’s, Quaker, Doritos và Poca với sản phẩm đột phá đến hàng triệu người Việt. Đặc biệt, doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm giải pháp kết hợp khoai tây địa phương và gia vị truyền thống, ra mắt các sản phẩm mang đậm bản sắc Việt như snack khoai tây Lay’s vị phở bò Hà Nội, đậu phộng Poca vị nước cốt dừa, bánh Quế vị ổi, được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt.

PepsiCo Foods tự hào mang tới những thương hiệu có tiếng toàn cầu

Trụ cột – "Tác động tích cực": PepsiCo Foods Việt Nam đồng lòng triển khai Chiến lược toàn cầu Pep Positive (Pep tích cực), mang lại tác động tích cực cho cộng đồng. Công ty hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp tái tạo, bền vững cho hơn 250.000 người trong chuỗi cung ứng, đặc biệt phát huy vai trò của phụ nữ, hướng tới 100% nguồn cung ứng bền vững vào năm 2030. PepsiCo Foods Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính về mức Net-Zero vào năm 2040 và tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo. Công ty cũng phát triển sản phẩm với ít đường, muối, chất béo bão hòa và bao bì thân thiện với môi trường.

Lan tỏa những giá trị tích cực qua Dự án phát triển Nông nghiệp Xanh tại các tỉnh Tây Nguyên và phía Bắc

Năm 2024 đánh dấu hành trình 30 năm PepsiCo Foods tại Việt Nam, ghi nhận những đóng góp quan trọng vào nền kinh tế và tiên phong trong các sáng kiến phát triển bền vững, mang lại niềm vui và sự lựa chọn tốt hơn cho người tiêu dùng. Với con người là trọng tâm trong xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp, PepsiCo Foods Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực tạo dựng một môi trường làm việc đa dạng, tôn trọng và công bằng, giữ vững danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.