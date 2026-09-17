Petrolimex (PLX) bán thành công toàn bộ cổ phiếu quỹ, đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng và thu về hơn 800 tỷ đồng

Theo công bố thông tin ngày 16/9/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) đã bán thành công 23.285.846 cổ phiếu quỹ, tương ứng toàn bộ số cổ phiếu quỹ đã đăng ký giao dịch. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và giúp Petrolimex thu về hơn 800 tỷ đồng.

Theo Petrolimex, giao dịch nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn. Việc đưa thêm lượng cổ phiếu tương đương khoảng 1,8% vốn điều lệ ra thị trường cũng giúp mở rộng cơ sở cổ đông, tăng lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng và cải thiện thanh khoản của cổ phiếu PLX. Thực tế, thanh khoản cổ phiếu PLX duy trì ở mức cao trong thời gian giao dịch cổ phiếu quỹ: khối lượng giao dịch bình quân một tháng gần đây đạt khoảng 4,4 triệu cổ phiếu/phiên, cao hơn 50% so với mức bình quân quý (khoảng 2,9 triệu cổ phiếu/phiên). Riêng hai phiên 15 và 16/9, khối lượng khớp lệnh đạt trên 11 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tương ứng giá trị hơn 400 tỷ đồng/phiên.

Việc bán thành công cổ phiếu quỹ thể hiện sự cam kết và nỗ lực của Petrolimex trong việc tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực của thị trường chứng khoán, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và nâng cao tính minh bạch.

Trước đó, ngày 10/4/2026, Petrolimex đã công bố thông tin về việc tạm thời chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Theo Luật Chứng khoán, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ . Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 24/4, ông Trần Tuấn Linh, Thành viên HĐQT Petrolimex chia sẻ tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng dưới 10% là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn sau quá trình cổ phần hóa và niêm yết, không phải vấn đề riêng của Petrolimex. Mặc dù Petrolimex có hơn 43.000 cổ đông nhưng nhóm này chỉ nắm giữ 9,419% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, vì vậy Petrolimex tạm thời chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Tập đoàn cũng cam kết, trong thời gian tới sẽ thực hiện các giải pháp trong đó có việc bán cổ phiếu quỹ để đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo Luật chứng khoán.