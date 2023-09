Petrolimex (PLX) sắp chi gần nghìn tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 10 tới đây

Ngày 22/9 tới đây, T ập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 700 đồng.

Với hơn 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Petrolimex sẽ chi khoảng 942 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến vào 10/10/2023.

Hiện cơ cấu cổ đông của Petrolimex ghi nhận Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang là cổ đông lớn nhất PLX với gần 982 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 75,87%, tương ứng sẽ nhận về khoảng 687 tỷ đồng cổ tức trong đợt này.

Về tình hình kinh doanh , nửa đầu năm 2023, PLX ghi nhận doanh thu thuần đạt 133.182 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp vẫn đạt 1.559 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ.

Theo Petrolimex, lợi nhuận tăng nhờ tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu về cơ bản ổn định, có hiệu quả và không chịu tác động bất thường như cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của Tập đoàn về cơ bản ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ các công ty con, liên doanh liên kết kinh doanh hoá dầu, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận ngoài xăng dầu trong 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ đã bình ổn trở lại không cao như cùng kỳ là giai đoạn tăng mạnh sau dịch Covid-19. Lợi nhuận từ các công ty con kinh doanh dịch vụ kho hiệu quả thấp hơn do nhu cầu dự trữ xăng dầu của các nhà cung cấp lớn có xu hướng giảm.

Trên thị trường, kết phiên 12/9, cổ phiếu PLX đạt 40.000 đồng/cp.