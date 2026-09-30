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Petrovietnam bắt tay 'đại bàng' Mỹ thăm dò khai thác gần 60 triệu thùng dầu, 68,8 triệu MMBtu khí, ước tính trên 4,1 tỷ USD dưới đáy biển Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Petrovietnam bắt tay 'đại bàng' Mỹ thăm dò khai thác gần 60 triệu thùng dầu, 68,8 triệu MMBtu khí, ước tính trên 4,1 tỷ USD dưới đáy biển Việt Nam

Petrovietnam đã trao thỏa thuận khung về quan hệ đối tác với công ty Murphy Exploration & Production Company (MEPCO).

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, Petrovietnam đã tham gia hoạt động thúc đẩy các dự án năng lượng, làm sâu sắc hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Petrovietnam đã trao thỏa thuận khung về quan hệ đối tác với công ty Murphy Exploration & Production Company (MEPCO, công ty con của Murphy Oil). 

Petrovietnam bắt tay 'đại bàng' Mỹ thăm dò khai thác gần 60 triệu thùng dầu, 68,8 triệu MMBtu khí, ước tính trên 4,1 tỷ USD dưới đáy biển Việt Nam- Ảnh 1.

Trước mắt, hai bên sẽ tập trung vào đẩy nhanh phát triển mỏ Hải Sư Vàng và nghiên cứu các cơ hội thăm dò, khai thác (E&P) mới, đặc biệt tại bể Cửu Long. Thỏa thuận đồng thời thiết lập cơ chế nhóm công tác chung nhằm chủ động xác định, đánh giá và đề xuất các dự án tiềm năng, tạo tiền đề chuyển hóa các cơ hội hợp tác thành các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Cụ thể, các thỏa thuận này tạo cơ sở cho việc khai thác và tiêu thụ khoảng 57,4 triệu thùng dầu và 68,8 triệu MMBtu khí đến năm 2039, với tổng giá trị thương mại ước tính trên 4,1 tỷ USD; đồng thời thiết lập đầy đủ cơ chế lấy dầu, phối hợp bán dầu, mua bán khí và hạ tầng đấu nối - vận chuyển khí. 

Bộ hợp đồng bảo đảm dòng doanh thu dài hạn cho các bên tham gia, đưa sản lượng của dự án ra thị trường, tối ưu hóa giá trị thu hồi (từ cả dầu và khí đồng hành).

Trước khi trao thỏa thuận hợp tác, ngày 23/9/2026, ông Lê Mạnh Cường và ông Eric M. Hambly đã trao đổi về tiến độ các dự án chung, trọng tâm là phát triển mỏ Lạc Đà Vàng và Hải Sư Vàng.

Petrovietnam bắt tay 'đại bàng' Mỹ thăm dò khai thác gần 60 triệu thùng dầu, 68,8 triệu MMBtu khí, ước tính trên 4,1 tỷ USD dưới đáy biển Việt Nam- Ảnh 2.

Petrovietnam và Murphy Oil (Hoa Kỳ) thỏa thuận hợp tác trong dự án mỏ Lạc Đà Vàng (Lô 15-1/05)

Tại cuộc làm việc, Murphy Oil đánh giá cao sự phối hợp của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Murphy Oil Corporation là tập đoàn dầu khí độc lập của Mỹ, thành lập từ năm 1950 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã MUR. Hiện doanh nghiệp tập trung vào hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Mỹ, Canada, Việt Nam và Côte d’Ivoire; tổng trữ lượng cuối năm 2025 đạt khoảng 715 triệu thùng dầu quy đổi.
Tại Việt Nam, Murphy đang là nhà điều hành Lô 15-1/05 và Lô 15-2/17 ở bể Cửu Long, nắm 40% quyền lợi tại mỗi lô; PVEP sở hữu 35% và SK Earthon 25%. Riêng dự án Lạc Đà Vàng tại Lô 15-1/05 được Murphy ước tính có tổng tài nguyên thu hồi khoảng 100 triệu thùng dầu quy đổi, sản lượng đỉnh dự kiến 30.000–40.000 thùng dầu quy đổi/ngày. Dự án đang hướng tới dòng dầu đầu tiên trong quý IV/2026.

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