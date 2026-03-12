Petrovietnam, Petrolimex cùng 2 nhà máy lọc dầu nhận nhiệm vụ quan trọng từ Thủ tướng

Theo công điện, trong những ngày qua, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo; các Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành, bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thời gian tới tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu có thể ảnh hưởng đến giá xăng dầu cũng như nguồn cung cho thị trường thế giới và trong nước.

Trước bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về bảo đảm cung ứng xăng dầu và điều hành giá xăng dầu.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về công tác điều hành, bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Bộ Công Thương phải theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, đánh giá kịp thời tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối để chủ động điều hành theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ cũng được yêu cầu chỉ đạo các thương nhân đầu mối chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết và điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc đứt gãy nguồn cung.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất cấp dự trữ quốc gia để sẵn sàng ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp.

Tăng cường điều hành giá và kiểm soát Quỹ bình ổn

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định, bảo đảm mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định pháp luật, đồng thời triển khai các chính sách thuế đối với mặt hàng xăng dầu và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thống nhất trong hoạt động nhập khẩu.

Ngân hàng Nhà nước được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi về tín dụng và ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu có thể tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Trong khi đó, UBND các tỉnh, thành phố phải tăng cường theo dõi diễn biến thị trường trên địa bàn, kịp thời triển khai các biện pháp điều hành để bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất và tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, lưu thông và phân phối xăng dầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới hoặc vi phạm quy định về kinh doanh và giá cả.

Các cơ quan chức năng phải bảo đảm không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt cục bộ nguồn cung trên thị trường.

Bộ Công Thương và các địa phương được giao triển khai các giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm xăng dầu, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh.

Song song với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác về tình hình thị trường xăng dầu trong nước và thế giới, tránh gây tâm lý hoang mang hoặc dư luận tiêu cực trong xã hội.

Petrovietnam, Petrolimex cùng 2 nhà máy lọc dầu nhận nhiệm vụ quan trọng

Đối với các doanh nghiệp chủ chốt trong ngành năng lượng như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất ổn định, tối ưu hóa vận hành các nhà máy lọc dầu, khí để tăng nguồn cung cho thị trường trong nước.

Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ và cung ứng xăng dầu phù hợp với nhu cầu thị trường, có phương án dự phòng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; chủ động đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất; tăng cường khai thác, cung ứng tối đa nguồn dầu thô và condensate trong nước nhằm hạn chế ảnh hưởng biến động giá dầu thô và chi phí vận chuyển, gia tăng nguồn cung nguyên liệu trung gian từ các nguồn trong nước và khu vực. Công bố công khai kế hoạch sản xuất, cung ứng xăng dầu để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động cân đối nguồn hàng trong việc ổn định thị trường.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong công tác điều hành thị trường xăng dầu; kịp thời báo cáo tình hình sản xuất, tạo nguồn, dự trữ, nhập khẩu và phân phối xăng dầu cho các cấp có thẩm quyền chỉ đạo điều hành khi cần thiết.