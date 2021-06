Peugeot 3008 thế hệ mới về Việt Nam: Giá từ 989 triệu đấu Mazda CX-5, Hyundai Tucson

Được định vị là xe châu Âu với phong cách thiết kế có phần khác biệt so với những đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, Peugeot 3008 khá kén khách tại Việt Nam và có mức giá nhỉnh hơn so với các đối thủ. Phiên bản 2021 vừa về Việt Nam có giá lần lượt 1,009 tỷ và 1,109 tỷ cho bản AT và AL. Giá bán trong giai đoạn khuyến mại của xe giảm còn 989 triệu và 1,089 triệu, giao xe ngay trong tháng 6.