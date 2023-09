PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc: ‘Ô tô ngày càng ngập tràn công nghệ nhưng để nói về sự bền vững thì chỉ có 2 thứ’

PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc là một trong những thành viên trong hội đồng thẩm định Better Choice Awards 2023. Ông là người có đóng góp lớn trong ngành ô tô, đặc biệt là công nghệ xe xanh ở Việt Nam với nhiều nghiên cứu liên quan tới loại phương tiện thân thiện môi trường này và cả nhiên liệu sinh học ứng dụng trong thực tế. Hiện tại, PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc là Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc tại sự kiện công bố Better Choice Awards 2023

Là một chuyên gia với không chỉ nhiều nghiên cứu học thuật về công nghệ ô tô, PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc còn đặc biệt chú trọng vào việc ứng dụng công nghệ đó vào đời sống người tiêu dùng và cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam.

“Đặc tính tiêu dùng của người Việt Nam là thích công nghệ, nên các dòng xe Việt Nam hiện nay có thể nói là mang tính công nghệ cao hơn nhiều nước khác trong khu vực”, PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc đưa ra nhận định.

Ông Phúc cho biết thêm: “Phần lớn các xe mới ngày nay tràn ngập công nghệ bên trong. Các hãng cũng bắt đầu chuyển dịch theo xu hướng công nghệ. Rất nhiều công nghệ mang đến sự an toàn cũng như tiện nghi hơn cho người dùng ô tô”.

Ô tô ngày nay ngày càng ngập tràn công nghệ

Nói về những công nghệ mang tính đột phá nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, vị chuyên gia cho biết: “Để nói về tính đột phá trong công nghệ thì hiện chia thành ba mảng chính. Thứ nhất là công nghệ giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, hay còn nói là công nghệ xanh. Thứ hai là công nghệ mà từ trước đến nay được quan tâm phát triển nhiều, đó là công nghệ an toàn. Cuối cùng là công nghệ mang đến sự tiện nghi cho con người trong quá trình vận hành chiếc xe”.



Nếu chỉ xét về yếu tố bền vững thì PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc cho rằng hiện tại có công nghệ xanh và công nghệ an toàn đáp ứng được tiêu chí này. Ông đang dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu về công nghệ xanh, đặc biệt là loại động cơ hybrid đang là lựa chọn phù hợp nhất với cơ sở hạ tầng Việt Nam.

Công nghệ xanh, đặc biệt là hybrid, được đánh giá là mang tính bền vững tại Việt Nam

Ba đề cử hiện tại trong hạng mục Đột phá công nghệ trên ô tô hiện đại của Better Choice Awards 2023 đều đi theo xu hướng mà PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc nhận định. Ford Everest là mẫu xe có nhiều trang bị an toàn nhất phân khúc, còn Mercedes-Benz EQS và Hyundai Ioniq 5 đều là xe xanh với nhiều công nghệ nâng tầm tiện nghi cho xe.



PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc nói thêm: “Giống như tiêu chí giải thưởng lần này, tôi nghĩ rằng chúng ta chọn ra không phải xe tốt nhất mà là xe phù hợp nhất theo nhu cầu. Bởi vì nhu cầu hiện nay rất đa dạng và các dòng xe cũng phong phú, trong khi công nghệ chỉ có 2-3 hướng chính như tôi vừa nói thôi, nên nhiệm vụ của chúng ta là giúp người tiêu dùng chọn được ra xe nào ở phân khúc nào, với trang bị công nghệ thế nào, phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân thế nào”.

Đó chính là tinh thần chung của giải thưởng Better Choice Awards 2023 đã được ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, đơn vị đồng tổ chức giải thưởng cùng công ty cổ phần VCCorp - nhấn mạnh tại buổi công bố diễn ra hôm 18/9 vừa qua: “Rõ ràng, người tiêu dùng mới là thước đo đánh giá cuối cùng cho thành công của sản phẩm. Cái họ cần là sản phẩm đúng nhu cầu, phù hợp với điều kiện cá nhân của mình. Với Better Choice Awards, hàng trăm sản phẩm, từ các ứng dụng, giải pháp công nghệ mới, các loại xe tiên tiến cho đến các dịch vụ tiêu dùng độc đáo được lựa chọn để đánh giá, bình chọn. Nhận được đề cử Better Choice Awards đồng nghĩa với việc sản phẩm của thương hiệu đã được bảo chứng về mặt chất lượng và sự tin dùng bởi các chuyên gia tiêu biểu trong ngành, những nhân vật có tầm ảnh hưởng tích cực trong xã hội và cộng đồng - những người dùng cuối cùng”.

Ông Vũ Quốc Huy nói về Better Choice Awards 2023

Cũng trên hành trình tìm kiếm những sản phẩm phù hợp hơn với người tiêu dùng, ông Nguyễn Đăng Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VCCorp - nói tại sự kiện công bố Better Choice Awards 2023: “Thay vì đi tìm những thứ tốt nhất, chúng tôi muốn đưa cho người dùng, khách hàng những gợi ý sản phẩm phù hợp nhất với từng mục đích và nhu cầu sử dụng của họ. Đó có thể không phải sản phẩm toàn diện nhất nhưng là gợi ý nâng cấp hợp lý nhất so với những gì họ đang có”.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc nói về Better Choice Awards 2023

Hạng mục Car Choice Awards, nằm trong hệ thống giải thưởng Better Choice Awards năm nay khởi động đề cử từ ngày 18/9/2023, kết thúc bầu chọn cũng như chấm điểm từ ngày 10/10/2023. Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.