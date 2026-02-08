Phá chuyên án xuyên quốc gia, bắt Trần Kim Tuyến sinh năm 1985, tịch thu hàng trăm cân vàng bạc

Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu giữ gồm: 156 kg Bạc, 699,89 gam Vàng (tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng), 880 triệu đồng tiền mặt. Kết quả điều tra xác định từ cuối tháng 9/2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã buôn lậu qua địa bàn Lạng Sơn khoảng trên 900 kg Bạc.

Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn

Tang vật vụ án do Công an Lạng Sơn thu giữ. Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Công Nguyên (sinh năm 1985, trú tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự; Trần Kim Tuyến (sinh năm 1985, trú tại phường Kỳ Lừa), Trần Thị Lan (sinh năm1970, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) và Nông Thị Sự (sinh năm 1983, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo khoản 3, Điều 189, Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện thêm đường dây buôn lậu Bạc qua địa bàn tỉnh Lào Cai vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ với quy mô lớn, số lượng tang vật ban đầu được xác định trên 500kg Bạc, trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Văn Quân tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn

Ngày 06/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Quân (sinh năm 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội Buôn lậu theo khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra trình diện, đầu thú tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật (Điều tra viên Triệu Hải Trường, số điện thoại 0983465388).