Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 2.000 tỷ đồng

Ngày 13/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh CAHT)

Theo đó, vào cuối tháng 11/2022, Công an Hà Tĩnh đã bí mật điều tra các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh.



Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xét hỏi các đối tượng. (Ảnh: CA HT).

Trong đường dây này, công an xác định Nguyễn Công Anh (33 tuổi, trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là kẻ cầm đầu, quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018.



Tài khoản này có 1.825.000 điểm tương đương 73 tỷ đồng, tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, công an xác định có thêm 7 đối tượng khác cùng nằm trong đường dây đánh bạc gồm: Trần Mạnh Hà (38 tuổi, trú huyện Nghi Xuân); Nguyễn Viết Tuấn (31 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên); Trần Trọng Đức (32 tuổi, trú huyện Thạch Hà); Phan Khắc Bình (31 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên), cùng trú tỉnh Hà Tĩnh; Trần Văn Công (33 tuổi); Lưu Ngọc Cương (52 tuổi, cùng trú tại thành phố Dĩ An, Bình Dương); Phi Hoàng (35 tuổi, trú Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan Công an ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công. (Ảnh: CAHT)

Hiện, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công, còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc đang được Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra.



Chiều cùng ngày, Công an TP Huế cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Sang (SN 1997) và Nguyễn Thế Anh (SN 1999, cùng trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào 23h30 tối 10/12, tại quán cà phê số 74 Đặng Huy Trứ (phường Trường An, TP Huế), Công an TP Huế phối hợp cùng lực lượng Công an phường Trường An bắt quả tang Sang và Anh đang tổ chức cho các con bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, trong trận tứ kết World cup 2022 giữa đội Maroc và Bồ Đào Nha.

Tang vật thu giữ gồm 10 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 1 ti vi cùng với nhiều tịch (tờ phiếu) cá cược bóng đá. Qua khai thác trên mạng máy tính của các đối tượng, từ ngày 2/12 đến ngày bị bắt, Sang và Anh đã giao dịch đánh bạc với nhiều con bạc, với số tiền gần 1 tỷ đồng.