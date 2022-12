Phải nghỉ Tết sớm, môi giới bất động sản đi chạy xe ôm, giao hàng kiếm tiền lo Tết

Môi giới phải nghỉ Tết sớm đi làm xe ôm, giao hàng



Kể từ quý II/2022, thị trường bất động sản gặp nhiều tác động khiến nhanh chóng rơi vào trầm lắng và sụt giảm thanh khoản nghiêm trọng. Không ít nhân viên môi giới rơi vào cảnh “thất nghiệp” sát Tết. Để có tiền trang trải, nhiều người đã phải tạm thời đi chạy xe ôm, giao hàng…

Anh Hoàng Thương, môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết, trải qua nhiều tháng không có lấy một giao dịch thành công. Văn phòng môi giới anh làm việc cũng ngày càng vắng lặng nên giám đốc cho các nhân sự nghỉ Tết sớm, tạm thời đi tìm công việc khác kiếm tiền lo Tết.

“Không chỉ mình tôi không có giao dịch, đây là tình trạng chung của thị trường rồi. Cố làm tiếp môi giới để kiếm tiền Tết bây giờ là không khả thi, vì không có giao dịch, công ty cũng không có ngân sách để trả lương”, anh Thương nói.

Theo đó, anh Thương tạm thời đã chuyển sang đi làm xe ôm để kiếm tiền lo Tết. “Ngày nào chạy chăm chỉ tôi cũng được 500.000 đồng. Bây giờ thị trường khó khăn, phải đi nhặt tiền lẻ để trang trải được cuộc sống trước. Qua Tết nếu vẫn không khả quan tôi sẽ tính chuyển hẳn sang công việc khác”, người này chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh, anh Nguyễn Tuấn, chủ một phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội chia sẻ, mới chỉ tầm này cuối năm ngoái, môi giới chạy không hết việc, thậm chí có người còn tranh thủ dẫn khách xem nhà, đi ký hợp đồng buổi tối. Sang đến năm nay, thị trường trầm lắng, nhân viên môi giới tới văn phòng ngồi chơi cả ngày, không có nổi một người để tư vấn.

“Khác với mọi năm, năm nay thị trường ảm đạm, giá vẫn cao nên người mua chưa xuống tiền, thanh khoản gần như bị tắc. Mấy tháng trước, thi thoảng văn phòng của tôi còn có giao dịch chung cư và nhà trong ngõ từ người có nhu cầu thực. Càng về cuối năm, thị trường càng khó khăn hơn”, anh Tuấn nói.

Vị này cũng cho biết, vì không có giao dịch, công ty không thể trả đủ lương cho mọi người. Anh cho nhân viên có thể tự ý nghỉ sớm để đi tìm công việc tạm thời trong giai đoạn này.

“Không có kinh phí trả đủ lương nhưng mọi người cũng hiểu và thông cảm. Đến tôi bây giờ cũng về nhà chạy giao hàng cho vợ bán hàng online, mỗi ngày cũng được vài trăm nghìn, coi như là có thu nhập”, anh Tuấn nói.

Thanh khoản vẫn là câu chuyện nhức nhối

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị mới đây khẳng định, thị trường bất động sản có biến động do chịu tác động của tình hình kinh tế vĩ mô, các kênh đầu tư khác không ổn định so với kênh đầu tư bất động sản, nguồn cung các loại bất động sản quá thiếu hoặc quá thừa so với nhu cầu, chính sách tài chính tín dụng cho bất động sản bị hạ thấp hoặc thắt chặt, thiếu sự can thiệp kịp thời, hợp lý của Nhà nước đối với thị trường bất động sản…Bộ trưởng dự báo, tình hình thị trường thời gian tới sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Đưa ra những nhận định về diễn biến thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết ba tháng cuối năm thường là thời điểm sôi động của thị trường bất động sản nhưng do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, thị trường ba tháng cuối năm nay khả năng khó được như những năm trước. Đến năm 2023, cũng khó có khả năng ổn định, phát triển nếu dòng vốn không được khơi thông.

Ông Đính cho rằng, năm 2023, khi có room tín dụng mới sẽ giúp thị trường bất động sản tốt hơn so với hiện tại, nhưng sẽ không có chuyện “sốt đất” xảy ra như đầu năm 2022. Dòng tiền room tín dụng mới tuy không nhiều nhưng giúp thị trường có thêm giao dịch từ người mua nhà thực và các nhà đầu tư bất động sản nhỏ lẻ.

“Khi nguồn vốn chính tiếp tục bị ảnh hưởng thì câu chuyện nhức nhối của thị trường vẫn là nguồn cung bất động sản tiếp tục khan hiếm. Do đó, room tín dụng năm 2023 chưa chắc đã giải quyết được vấn đề gốc rễ”, ông Đính nói. Vị chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản cuối năm 2022, và sang năm 2023 vấn đề nổi cộm vẫn là tiền, nguồn cung phù hợp và thanh khoản.