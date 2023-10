Phải tắt nguồn điện thoại ngay khi nhận được kiểu tin nhắn này nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản, chiêu lừa đảo mới khiến công an cũng bị lừa

Hiện nay, với sự phổ biến của điện thoại thông minh, loại hình lừa đảo mới đã xuất hiện mang tên lừa đảo viễn thông. Loại lừa đảo này thường không yêu cầu gặp mặt trực tiếp và chỉ có thể thực hiện thông qua điện thoại di động.

Nguyên nhân chính khiến lừa đảo viễn thông ngày càng tăng là do bảo mật quyền riêng tư cá nhân hiện nay rất thấp. Dữ liệu người dùng có thể dễ dàng bị mua bán bởi những người buôn bán phần mềm và đương nhiên cũng có thể bị bọn tội phạm lừa đảo lấy được. Hiện nay, xuất hiện một chiêu lừa đảo mới, và mọi người nhận được tin nhắn như vậy phải tắt nguồn điện thoại ngay.

Lừa đảo mua sắm trực tuyến

Những kẻ lừa đảo sử dụng trò lừa đảo này trước tiên sẽ thu thập thông tin mua sắm trực tuyến của người dùng, xác định những gì người dùng đã mua gần đây, sau đó gửi một tin nhắn nói rằng đã xảy ra sự cố với giao dịch mua gần đây của nạn nhân và nạn nhân cần giải quyết nó. Sau đó đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân thực hiện các thao tác hoàn tiền và một số yêu cầu khác.

Kẻ lừa đảo yêu cầu người dùng hoàn tiền thường sẽ cung cấp một URL để người dùng có thể hoàn tiền. Khi bị hỏi "Tại sao bạn không hoàn tiền trực tiếp trên phần mềm?", những đối tượng lừa đảo sẽ nói rằng điều đó sẽ làm giảm số lượng đơn hàng và khiến dữ liệu của họ trở nên khó coi và mong người dùng có thể giúp đỡ.

Nếu người dùng thực sự tốt bụng như vậy thì sẽ bị lừa. Sau khi đăng nhập vào website, trang web sẽ nhắc người dùng nhập tài khoản ngân hàng và mã xác minh. Sau đó khi người dùng bấm trả sản phẩm sẽ hiện ra một cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu thanh toán. Thực chất toàn bộ trang web này là do kẻ lừa đảo tạo ra, cả mật khẩu và tài khoản của người dùng đã lấy được rồi, bọn lừa đảo sẽ rút sạch tiền trong tài khoản của người dùng.

Theo đó, nhỡ chẳng may làm theo yêu cầu của bọn lừa đảo, ngay khi nhận được tin nhắn về yêu cầu đăng nhập thanh toán, người dùng cần tắt nguồn điện thoại ngay lập tức để bọn lừa đảo không lấy được thông tin về tài khoản ngân hàng và những thông tin cá nhân khác của người dùng.

Lừa đảo bằng thiết bị theo dõi

Nếu chúng ta ít nhiều có thể tránh được những trò gian lận trước đó bằng cách dựa vào phán đoán của mình, thì phương pháp lừa đảo sau đây tinh vi hơn nhiều. Chiêu lừa đảo mới này chính xác là một thiết bị sẽ được bọn tội phạm bí mật cài đặt ở mọi ngóc ngách, thường là ở những nơi mà bọn tội phạm đã từng đến và quen thuộc.

Thiết bị này sẽ liên tục hoạt động, luôn quét số điện thoại di động của người dùng trong phạm vi phủ sóng của nó và chặn mã xác minh mà điện thoại di động này nhận được. Bởi vì, số điện thoại di động và mã xác minh đủ để thực hiện nhiều chiêu lừa đảo. Nhóm tội phạm này sẽ gửi tin nhắn thông báo tín hiệu mạng kém,

Điều này cho phép bọn tội phạm chặn mã xác minh và người dùng sẽ không nhận được mã xác minh và hầu hết họ sẽ nghĩ là mạng kém nhưng tin nhắn lừa đảo được gửi đến. Nếu người dùng vẫn bật điện thoại, toàn bộ thông tin như số CMND, tài khoản nhân hàng… sẽ bị lấy cắp và đối tượng lừa đảo sẽ rút sạch tiền trong tài khoản.

Theo đó, khi nhận được tin nhắn tín hiệu mạng kém, người dùng cần tắt nguồn điện thoại ngay lập tức để bọn lừa đảo không thể xâm nhập được vào điện thoại và lấy đi thông tin tài khoản ngân hàng và rút sạch tiền của người dùng.

Công an tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết, những chiêu lừa đảo trên rất tinh vi, không chỉ người dân bị lừa mà nhiều các bộ công an cũng đã bị lừa. Theo đó, công an tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khuyến cáo khi gặp phải các trường hợp trên, người dân cần tắt nguồn điện thoại ngay lập tức để không bị mã độc xâm chiếm điện thoại và lấy đi những thông tin quan trọng.

Ngoài ra, công an cũng khuyến cáo thêm, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản E-Banking theo yêu cầu từ người lạ. Cài đặt bảo vệ các tài khoản mạng xã hội bằng xác thực 2 lớp. Nếu tài khoản mạng xã hội hack, chiếm quyền sử dụng, nên công bố ngay cho những người thân quen, bạn bè có trong danh bạ biết để phòng ngừa loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, nếu nhận được tin nhắn từ người thân hỏi vay mượn tiền, chuyển khoản, nạp thẻ điện thoại... nên gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp để hỏi chính xác trước khi chuyển tiền.