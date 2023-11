Phân bón Bình Điền (BFC) báo lãi quý 3/2023 gấp gần 20 lần so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, lợi nhuận gộp về bán hàng của Phân bón Bình Điền đạt 338 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.

Mặc dù, giá vốn hàng bán cũng tăng 12,7% so với cùng kỳ, lên mức 2.370 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu thuần về bán hàng lại tăng 18,5% so với cùng kỳ, đạt 2.708 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp về bán hàng của Phân bón Bình Điền tăng mạnh so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng tăng hơn 2,2 lần so với cùng kỳ, đạt 8,4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của Phân bón Bình Điền giảm 34,4% so với cùng kỳ, xuống còn 25,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm 8,2% so với cùng kỳ, xuống còn 24,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm Phân bón Bình Điền báo lãi 84,2 tỷ đồng, "bốc hơi" 48,6% lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2022.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Phân bón Bình Điền đồng loạt tăng mạnh 72% và 55% so với cùng kỳ, lần lượt là 176,6 tỷ đồng và 58,4 tỷ đồng.

Kết quả, Phân bón Bình Điền ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 58,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sản xuất phân bón này chỉ đạt 84,2 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 48,6% so với cùng kỳ năm 2022. Cho dù, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp về bán hàng của doanh nghiệp chỉ giảm lần lượt 4,62% và 3,41% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 6.385 tỷ đồng và 680 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Phân bón Bình Điền giảm 12,6% so với đầu năm, xuống 3.747 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm 6,5% so với đầu năm, xuống 1.263 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm 15,4% so với đầu năm, xuống 2.484 tỷ đồng. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Phân bón Bình Điền là 1,96 lần, con số này ở đầu năm 2023 là 2,17 lần.

VietinBank và Vietcombank là 2 chủ nợ cho vay tài chính ngắn hạn lớn nhất của Phân bón Bình Điền ở thời điểm cuối tháng 9/2023.

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn của Phân bón Bình Điền đang chiếm hơn 99,5% tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn là 1.187 tỷ đồng.

Hai chủ nợ cho vay tài chính ngắn hạn lớn nhất hiện nay của Phân bón Bình Điền là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) hơn 583 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hơn 296 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch 08/11, giá cổ phiếu BFC ở mức 20.500 đồng/cổ phiếu, tăng 4,33% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ p phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 684 nghìn đơn vị.