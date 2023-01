Phân bón Bình Điền (BFC) ước lãi quý 4 sụt giảm 82% so với cùng kỳ, cả năm 2022 vẫn vượt kế hoạch

CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) vừa công bố nghị quyết về kết quả kinh doanh ước đạt năm 2022.

Cụ thể, riêng trong quý 4/2022, BFC ước đạt doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt gần 25 đồng, sụt giảm tới hơn 82% so với quý 4/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, tổng doanh thu đạt 8.693 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch cả năm và tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm ước đạt 236 tỷ đồng, vượt 18% mục tiêu đề ra nhưng giảm 36% so với năm 2021. Trong đó, LNTT công ty mẹ ước đạt 55 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước.

Sản lượng sản xuất cả năm 2022 ước đạt 518.218 tấn, tương ứng giảm 30% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng tiêu thụ đạt gần 512.000 tấn, giảm 30% so với năm 2021.

Bước sang năm 2023, HĐQT BFC lên kế hoạch sản xuất với chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ khoảng hơn 585 ngàn tấn. Mục tiêu tổng doanh thu đạt 7.477 tỷ đồng và lãi trước thuế hợp nhất đạt 220 tỷ đồng trong cả năm 2023.

Riêng trong quý 1/2023, kế hoạch đề ra là sản lượng sản xuất đạt 93.580 tấn; sản lượng tiêu thụ khoảng 93.580 tấn; tổng doanh thu là 1.355 tỷ đồng; LNTT hợp nhất là 20 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 13/1, thị giá cổ phiếu BFC đạt 17.300 đồng/cp, giảm 63% so với mức đỉnh một năm trước.