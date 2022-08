Phân khúc bất động sản này được dự báo có nhiều tiềm năng lớn

Thị trường hoạt động ổn định



Theo Báo cáo mới nhất từ Savills Việt Nam, phân khúc căn hộ dịch vụ đang cho thấy những tín hiệu hoạt động ổn định. Cuối năm 2021, nguồn cung trên thị trường đạt khoảng 5.680 căn hộ tương ứng với mức tăng 6% so với năm trước. Tuy ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn tương đối nặng nề trong thời điểm đó, gần 4.000 căn hộ đã được cho thuê trên tổng nguồn cung, cho thấy nhu cầu về căn hộ dịch vụ luôn hiện hữu.

Tính đến hết quý 2 năm 2022, 1 dự án mới gia nhập thị trường đã góp phần nâng tổng nguồn cung lên 5.719 căn, tương ứng với mức tăng 3% theo năm. Trong đó, nguồn cung ở khu vực nội thành dẫn đầu, chiếm 60% tổng nguồn cung, theo sau lần lượt bởi khu vực phía tây và trung tâm. Khu vực nội thành vẫn được chủ đầu tư ưu ái nhờ lợi thế từ vị trí địa lý, phù hợp với đối tượng khách thuê muốn tìm nhà trong khu trung tâm và thuận tiện đi lại. Do đó, căn hộ dịch vụ thường được đặt tại các khu vực tập trung cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI với hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng cấp cùng các tiện ích y tế, giáo dục chất lượng.

Xét về chi phí, giá thuê trung bình tăng nhẹ ở mức 1% so với mức 547.000 VNĐ/m2/tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá thuê căn hộ dịch vụ tại quận Nam Từ Liêm dẫn đầu ở mức 640.000 VND/m²/tháng. Tuy nhiên, giá cả tăng cao không gây ảnh hưởng lớn tới quyết định của khách hàng, được thể hiện rõ rệt qua công suất thuê trung bình đạt 75% trong 6 tháng đầu năm 2022. Đây là mức cải thiện đáng kể khi cuối năm 2021, công suất cho thuê trung bình chỉ dừng lại ở con số 69%.

Phân khúc hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Như vậy, số lượng lao động nước ngoài vào Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh tự do đi lại sau những hạn chế từ dịch bệnh. Nguồn khách thuê đến từ ngoại quốc sẽ là một trong những động lực chính thúc đẩy sự phát triển của phân khúc căn hộ dịch vụ.

Bên cạnh triển vọng về nguồn cầu, sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng tại Hà Nội cũng là nhân tố mang lại triển vọng cho phân khúc căn hộ dịch vụ. Trong giai đoạn 2021 đến 2025, thành phố dự kiến sẽ giải ngân khoảng 650 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, dành cho các dự án cơ sở hạ tầng. Một trong những dự án nổi bật là đường Vành đai 4 dự kiến sẽ kết nối 28 khu công nghiệp quanh thủ đô. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giảm áp lực cho đường vành đai 3, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối giữa các tỉnh và thành phố. Khi nguồn khách thuê chính cho căn hộ dịch vụ là người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp và nhà máy lân cận, thuận tiện di chuyển sẽ là điều kiện quan trọng để họ sử dụng dịch vụ nhà ở tại Hà Nội.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội

Nhận định về tầm quan trọng của các dự án cơ sở hạ tầng, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, chia sẻ: "Đường vành đai 4, vành đai 5 và các dự án cơ sở hạ tầng lớn khác sẽ cải thiện kết nối giữa Hà Nội với các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Các dự án cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các khu đô thị mới, gần với các khu công nghiệp ở những tỉnh này".



Theo ghi nhận của Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ dịch vụ sẽ được bổ sung hơn 3.000 căn trong tương lai. Khu vực Nội thành tiếp tục chiếm ưu thế trong tổng nguồn cung tương lai, với hai dự án tại quận Ba Đình dự kiến sẽ được ra mắt trong nửa cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, tập khách thuê với thu nhập cao sẽ có thêm lựa chọn tại các dự án căn hộ thương hiệu. Frasers Hospitality và The Ascott Limited là những tên tuổi nổi bật tham gia vào phân khúc căn hộ dịch vụ, đáp ứng nhu cầu về căn hộ có dịch vụ vận hành cao cấp, được bảo chứng bởi các thương hiệu quốc tế.