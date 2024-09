Phân khúc căn hộ cho thuê tại Bình Dương bất ngờ trở lại “đường đua”

Đi qua 2/3 năm 2024, thị trường bất động sản chứng kiến sự phục hồi tích cực về cả mức độ quan tâm, nguồn cung và giá bán. 3 bộ luật sửa đổi liên quan đến bất động sản được nhận định là sẽ tăng tính minh bạch cho thị trường, giúp nhà đầu tư tự tin hơn trong các quyết định đầu tư, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và khu vực địa lý.

Trước đây, việc nhà đầu tư miền Bắc "Nam tiến" khá phổ biến và thường tập trung vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc (Kiên Giang), Phan Thiết (Bình Thuận) ...

Tuy nhiên từ giữa năm 2024, trong bối cảnh căn hộ chung cư là phân khúc có tỷ lệ tăng trưởng và giao dịch sôi động nhất, các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm căn hộ cho thuê tạo dòng tiền tại các tỉnh có nền kinh tế công nghiệp phát triển.

Theo dữ liệu thị trường bất động sản quý 3/2024 của Batdongsan.com.vn được công bố gần đây, Bình Dương là "điểm sáng" nổi bật của thị trường phía Nam với mức độ tăng trưởng mạnh nhất: tăng tới 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu như 5 năm trước, đất nền là phân khúc chiếm tỷ lệ áp đảo trong nguồn cung và giao dịch tại thị trường Bình Dương thì trong 5 năm trở lại đây, căn hộ chung cư đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong 9 tháng đầu năm nay, căn hộ chung cư Bình Dương giữ ngôi vị quán quân về mức độ quan tâm. Cụ thể, thị trường mua bán căn hộ tăng 6%, thị trường cho thuê tăng tới 33% so với hồi đầu năm.

Phân khúc căn hộ tại Bình Dương tăng "nhiệt" trong năm 2024

Đáng chú ý, mức độ quan tâm chủ yếu tập trung ở các căn hộ tại những khu vực gần Thành phố Hồ Chí Minh như là thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An (Bình Dương). Là thủ phủ công nghiệp hàng đầu cả nước, Bình Dương có tỷ lệ gia tăng dân số cao với mật độ dân số và tỷ suất nhập cư là 26,4% đứng đầu cả nước, nhu cầu ở thực là rất lớn.

Theo ghi nhận, giá bán căn hộ tại 3 điểm nóng Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một dao động trung bình từ 28 - 33 triệu đồng/m2, được đánh giá là dễ thở so với Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên đầu tháng 9 vừa qua, đơn vị phát triển dự án Đất Xanh Miền Bắc chính thức "trình làng" thị trường chung cư Benhill tại thành phố Thuận An (Bình Dương) với giá bán chỉ từ 26 triệu đồng/m2, tương đương từ 1 - 1,5 tỷ/căn hộ 1 - 2 phòng ngủ đang thu hút thị trường BĐS ven Thành phố Hồ Chí Minh. Việc căn hộ tầm giá 1 tỷ đồng "tái xuất" sau thời gian dài "mất tích" khiến thị trường bất động sản Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đồng thời, đây cũng là mức giá hiếm thấy tại các tỉnh thành phố công nghiệp phía Bắc nên dự án cũng đang rất thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư miền Bắc

Chị Thùy Dương - một nhà đầu tư đến từ Hà Nội phân tích bài toán dòng tiền khi lựa chọn đầu tư vào căn hộ Benhill: "Với các căn hộ 2-3 phòng ngủ có giá từ 1,5 - 2,4 tỷ đồng, hoàn thiện đầy đủ nội thất tại Thuận An, tôi có thể thu về 9 - 14 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê, tính nhanh lợi nhuận mỗi năm sẽ đạt 6,5 - 12%".

Trong khi đó nếu như lựa chọn thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đầu tư sẽ phải bỏ ra trung bình 4 – 5,5 tỷ để sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ, giá thuê dao động 10 - 15 triệu đồng/tháng/căn đầy đủ nội thất. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận chỉ đạt 3 - 4%/năm.

Chị Thùy Dương đánh giá căn hộ Benhill sở hữu tiềm năng cho thuê lớn với vị trí ngay trung tâm Thuận Giao - Thuận An, xung quanh là các khu công khiệp lớn của Bình Dương là Việt Hương, VSIP, VSIP 1, Đồng An, Sóng Thần; các trường cao đẳng và đại học như Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore…

Đây cũng là dự án hiếm hoi tại Bình Dương đã hoàn chỉnh pháp lý, đủ điều kiện mở bán ngay từ khi ra mắt, sở hữu sổ hồng lâu dài nên chị rất yên tâm khi xuống tiền "đánh bắt xa bờ".

Không chỉ vậy, khách hàng sở hữu căn hộ Benhill trong đợt mở bán đầu tiên được hỗ trợ tối đa về tài chính với 3 phương án thanh toán linh hoạt. Nếu lựa chọn sử dụng đòn bẩy tài chính, khách chỉ cần bỏ vốn từ 385 triệu đồng đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay tới 60% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng.

Khách thanh toán theo tiến độ chuẩn được chiết khấu 3% với 7 đợt thanh toán linh hoạt trong vòng 18 tháng. Khách có sẵn tài chính muốn lựa chọn phương án thanh toán sớm được chiết khấu tới 6% vào giá bán.

Bên cạnh tiềm năng cho thuê với tỷ suất sinh lời cao, căn hộ Benhill còn kỳ vọng sẽ đem lại lợi nhuận kép từ biên độ tăng giá theo thời gian, tỷ lệ thuận với đà phát triển của Thuận An - Bình Dương.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Hệ thống phân phối Đất Xanh

https://chungcubenhill.com.vn/