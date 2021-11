Phân khúc căn hộ từng hot nhất Thâm Quyến bước vào thời kỳ "ngủ đông", môi giới méo mặt vì chính sách mới của chính phủ Trung Quốc

Thị trường căn hộ "second hand" tại Thâm Quyến đã sớm bước vào thời kỳ "ngủ đông". Theo số liệu thống kê mới nhất, trong tháng 10/2021, số lượng căn hộ dạng "second hand" đã giao dịch thành công tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc là 1.605 căn, giảm 9,1% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích mặt bằng đã giao dịch thành công là 150.400 m2, giảm 66,42%. Số lượng căn hộ giao dịch thành công đã giảm sút tháng thứ 7 liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2012 trong khi mức giá rơi xuống đáy 10 năm.



Theo tờ Thời báo chứng khoán Trung Quốc, các khu căn hộ tại những khu vực tập trung nhiều trường học cũng chịu tác động không nhỏ bởi chính sách điều chỉnh giá của Chính phủ Trung Quốc đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Lấy khu Bách Hoa, một khu vực được xem là cao cấp tại khu trường học của Thành phố Thâm Quyến làm ví dụ. Theo thông tin của một số môi giới nhà đất tại khu vực này trao đổi cho biết, kể từ sau khi có thông báo về sự chỉ đạo điều chỉnh giá cả căn hộ, lượng giao dịch ngay lập tức giảm sút đáng kể, chỉ còn khoảng 20% so với trước đây. Có căn hộ diện tích nhỏ, do chủ hộ cần bán gấp nên đã bán ra với giá 10 triệu NDT, giảm 6 triệu NDT so với thời điểm năm 2020.

Cùng với sự ảm đạm của thị trường, số lượng căn hộ "second hand" rao bán không ngừng gia tăng. Chỉ tính riêng trong tháng 10, số lượng căn hộ "second hand" rao bán là 5,5 vạn căn, gấp hàng chục lần số căn hộ giao dịch thành công. Đại đa số các căn hộ đang nằm trong tình trạng chờ khách mua.

Điều đáng chú ý là, không đóng băng như phân khúc căn hộ "second hand", thị trường căn hộ mới hoàn thiện lại thể hiện sự tăng trưởng rõ rệt. Theo số liệu thống kê, số lượng giao dịch bán căn hộ mới xây dựng thành công trong tháng 10 là 4.712 căn, tăng 41% so với cùng kỳ, tổng số diện tích đã bán ra thị trường là 486.000 m2, tăng 48% so với cùng kỳ.

Trước đó, để kiểm soát giá cả thị trường phân khúc căn hộ dạng "second hand", vào ngày 08/2/2021, Cục nhà ở và xây dựng thành phố Thâm Quyến đã ra thông báo giá tham khảo cho thị trường căn hộ "second hand". Và các ngân hàng thương mại cũng sẽ căn cứ vào giá tham khảo để thực hiện giải ngân các khoản vay mua căn hộ "second hand". Do trên thực tế, giá giao dịch trong phân khúc căn hộ "second hand" luôn cao hơn mức giá tham khảo do thành phố đưa ra, điều đó có nghĩa khách hàng mua căn hộ phải bù vào một số lượng tiền khá lớn mới có thể mua được căn hộ "second hand" thông qua vay ngân hàng.

Với chính sách này đã làm cho thị trường phân khúc căn hộ "second hand", vốn là phân khúc ăn nên làm ra của các nhà đầu tư rơi vào thời kỳ kinh doanh ảm đạm. Ngoài việc đưa ra giá tham khảo, việc chính quyền thành phố còn tăng cường kiểm soát việc cấp giấy tờ sang tên, tiến hành điều tra nguồn gốc tài chính mua căn hộ, thêm vào đó là sự biến động của lãi suất ngân hàng đã "dội một gáo nước lạnh" vào phân khúc này.

Trong đó, số môi giới làm việc trong phân khúc này chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Theo thống kê từ tháng 01-09/2021, số lượng văn phòng môi giới bất động sản (cả đăng ký và không đăng ký) tại thành phố Thâm Quyến là 642 văn phòng, với 4,1 vạn môi giới đăng ký chính thức, giảm khoảng 6 nghìn người so với thời kỳ cao điểm năm 2020, giảm 14% so với cùng kỳ.

Tham khảo China Times