Phân khúc này sẽ là "điểm sáng" của thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thị trường văn phòng đang nhanh chóng hồi phục với nhu cầu thuê cao nhưng nguồn cung hạn chế.

Theo báo cáo thị trường của Savills quý 1/2022, thị trường cho thuê văn phòng tại TP.HCM giữ mức ổn định với công suất thuê trung bình đạt 90% và giá thuê ở mức 716.000 đồng/m2/tháng. Trong khi các văn phòng Hạng A và B giảm 1% công suất thì văn phòng Hạng C tăng 1% so với quý trước, đạt 91%.

Hiện nay, phân khúc cho thuê văn phòng có độ tăng trưởng tích cực trở lại với lượng tiêu thụ đạt 16.500 m2, cao hơn lượng tiêu thụ 1.500 m2 trong quý 4/2021. Mức tăng trưởng tích cực này đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế TP.HCM sau đại dịch.

Còn tại thị trường văn phòng Hà Nội, công suất vừa qua tăng 2% theo quý, một phần nhờ vào sự cải thiện đến từ Hạng A. Đến cuối năm 2022, sáu dự án dự kiến sẽ gia nhập thị trường.



Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội cho biết, giá thuê văn phòng hạng A tại Hà Nội phụ thuộc chính vào nguồn cung tương lai của thị trường. Đặc biệt, khách thuê doanh nghiệp đang chú ý tới chất lượng văn phòng như văn phòng xanh và xem xét thích ứng với quá trình chuyển đổi từ mô hình làm việc truyền thống sang mô hình làm việc kết hợp.

"Khách thuê sẽ có những lựa chọn về văn phòng hạng A mới chất lượng cao bắt đầu từ cuối năm nay, chủ yếu sẽ đến từ khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, và Tây Hồ. Các dự án mới sẽ cạnh tranh mạnh với các tòa nhà hiện hữu về chất lượng, dịch vụ, và giá cả. So với thị trường văn phòng các nước khác thì nguồn cung của thị trường văn phòng Hà Nội được đánh giá là thấp hơn so với Singapore hay Bangkok, Thái Lan. Song, với các lợi thế về giá thuê thấp hơn so với các nước trong khu vực trong khi tiềm năng phát triển kinh tế rất tốt và ngày càng có nhiều toà nhà chất lượng cao, các nhà đầu tư nước ngoài đang chú trọng phát triển thị trường văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo bà Minh có hai yếu tố chính mang đến cơ hội cho thị trường văn phòng và ảnh hưởng tới quyết định thuê mặt bằng của khách thuê doanh nghiệp. Thứ nhất, yếu tố văn phòng xanh. Văn phòng trong các toà nhà với chứng chỉ xanh sẽ ngày càng có nhiều lợi thế cạnh tranh, khi khách thuê đang dần tìm đến những văn phòng chất lượng ở những vị trí đắc địa, đồng thời có những thay đổi đáng kể trong không gian bàn làm việc. Thay thế cho những không gian làm việc truyền thống sẽ là các không gian làm việc mới góp phần bảo vệ môi trường cũng như tăng năng suất làm việc, thu hút và giữ chân nhân tài.

Thứ hai, một điểm đáng lưu ý của thị trường văn phòng hạng A sau đại dịch Covid-19 là xu hướng xuất hiện nhiều hơn của mô hình làm việc kết hợp (hybrid working) và mô hình làm việc linh hoạt (agile working). Có thể thấy rằng các giao dịch lớn trên thị trường nằm ở nhóm khách hàng phân phối, CNTT & Truyền thông, sản xuất, tài chính, bất động sản, tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Phần lớn các công ty trong số các nhóm này là đều đang có xu hướng áp dụng mô hình làm việc kết hợp và linh động. Hai mô hình này hoàn toàn khác mô hình văn phòng chia sẻ (co-working). Với co-working, các công ty khác nhau (khách thuê) cùng chia sẻ một mặt bằng, cùng sử dụng các tiện ích chung như lễ tân, bảo vệ, dịch vụ vệ sinh. Mặc dù mô hình co-working được nhắc đến nhiều nhưng vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, chỉ phù hợp với nhóm các công ty khởi nghiệp, các công ty làm việc theo dự án, hoặc những công ty tìm văn phòng ngắn hạn.

Chuyên gia cũng dự báo hoạt động của thị trường văn phòng trong năm 2022 sẽ vô cùng nổi bật, đây sẽ trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản. Trong đó, lượng giao dịch lớn đến từ các doanh nghiệp công nghệ, bảo hiểm, tài chính, bất động sản.

