Phân lân Văn Điển bị truy thu gần 2,8 tỷ đồng thuế sau kiểm toán

Mới đây, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, MCK: VAF) đã công bố thông tin Kết luận Kiểm toán nhà nước, thời kỳ kiểm toán năm 2024.

Theo kết luận này, Phân lân Văn Điển phải nộp truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận bổ sung khoản thu nhập khác từ bồi thường vi phạm hợp đồng của Công ty HU4 theo Bản án sơ thẩm số 03/2022/KDTM-ST ngày 5/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp gần 2,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, khoản điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp và loại trừ các khoản chi phí không đủ điều kiện được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo Kết luận Kiểm toán nhà nước, làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền gần 391 triệu đồng.

Phân lân Văn Điển có trách nhiệm nộp số tiền nêu trên vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Đồng thời điều chỉnh sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm 2024 theo kết quả kiểm toán; chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, quản lý vốn, tiền, tài sản,... đã được chỉ ra qua kiểm toán.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Phân lân Văn Điển ghi nhận doanh thu thuần hơn 293 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 62,4 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, Phân lân Văn Điển mang về doanh thu thuần hơn 1.613,9 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 162,8 tỷ đồng, tăng 167,3%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Phân lân Văn Điển tăng 12,8% so với đầu năm, lên mức hơn 1.208,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đang ở mức gần 415,2 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 288 tỷ đồng, chiếm 23,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 568,9 tỷ đồng, tăng 3,3% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác gần 311,9 tỷ đồng, chiếm 54,8% tổng nợ.