Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp triển vọng: Fast Accounting For Public Sector

Nhiều tính năng ưu việt, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp

FAP là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán và quản trị, giúp thay đổi thói quen tác nghiệp thủ công của người làm kế toán trong lĩnh vực hành chính, mang đến sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho các đơn vị/tổ chức.

FAP có nhiều tính năng nổi bật như: Đáp ứng đầy đủ, cập nhật nhanh các quy định của Nhà nước về kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC; Thông tư 99/2018/TT-BTC, Thông tư 324/2016/TT-BTC, Thông tư 78/2021/TT-BTC…; Hệ thống báo cáo trực quan, đa chiều (báo cáo tài chính, quyết toán, đối chiếu kho bạc, báo cáo hợp nhất các đơn vị);

Phần mềm hỗ trợ tạo sẵn nghiệp vụ ngầm định, tự động hạch toán đồng thời các bút toán phát sinh liên quan; Dễ dàng cập nhật nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Ngoài ra, công cụ FAP có thể kết nối trực tuyến với cổng dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện các giao dịch liên quan như nộp chứng từ kho bạc online và báo cáo tài chính online. Kết nối hệ sinh thái AIO (All in one): Sẵn sàng kết nối và tích hợp với các hệ thống khác giúp người dùng làm việc trên cùng 1 phần mềm: Hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số, các phân hệ nghiệp vụ khác…

FAP có tốc độ nhanh và đảm bảo tốc độ không bị giảm dần theo thời gian sử dụng. Công cụ được đánh giá có giao diện có thiết kế thân thiện, dễ sử dụng.

Các nghiệp vụ trên Fast Accounting for Public Sector

Tạo khác biệt với công nghệ điện toán đám mây và hệ sinh thái kết nối AIO



Ở thời điểm hiện tại đã có một số phần mềm kế toán dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên thị trường nhưng rất hiếm các phần mềm sẵn sàng mở rộng tích hợp thêm các phân hệ nghiệp vụ/hệ thống khác và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (cloud). Hiểu được nhu cầu cũng như nắm bắt nhanh xu hướng của công nghệ, Công ty Phần mềm FAST đã cho ra đời Fast Accounting for Public Sector, được phát triển trên nền công nghệ điện toán đám mây hiện đại.

FAP giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác và xử lý công việc một cách tiện lợi và nhanh chóng khi có thể làm việc mọi lúc mọi nơi với các thiết bị như máy tính, laptop, máy tính bảng và cả điện thoại di động. Phần mềm còn có chế độ bảo mật cao, tự động sao lưu dữ liệu, đề phòng rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Đặc biệt, FAST đã và đang xây dựng nên một hệ sinh thái toàn diện All in one (AIO) nhằm hỗ trợ các đơn vị hành chính trong các tác nghiệp tài chính kế toán và quản trị. Phần mềm kế toán FAP có thể kết nối tích hợp đa dạng với các hệ thống như: Cổng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số… Ngoài ra, khi có nhu cầu mở rộng, các đơn vị/tổ chức cũng có thể dễ dàng kết nối thêm các phân hệ quản lý khác như: Quản lý nhân sự, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản...

Xem thêm: Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Fast Accounting For Public Sector

Ghi dấu ấn với giải thưởng Make in Viet Nam tiềm năng

Năm 2023, FAP đã vượt qua nhiều giải pháp khác để xuất sắc lọt vào Top 10 giải thưởng sản phẩm số tiềm năng của Make In Viet Nam do Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức. FAP được đánh giá cao về triển vọng phát triển trong tương lai khi có định hướng phù hợp về công nghệ, sản phẩm có chất lượng tốt và đáp ứng linh hoạt nhu cầu người dùng.

Khách hàng đã ứng dụng thành công FAP

Một số khách hàng của FAP đã ứng dụng thành công phải kể đến như: Trung Tâm Tin Học Thống Kê Khu Vực III; Trung Tâm Nghiên Cứu, Tư Vấn Sáng Tạo Và Phát Triển Bền Vững; Sở Y Tế Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc và Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố cùng nhiều khách hàng khác.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Fast Accounting For Public Sector được kỳ vọng là một giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu, được nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp ứng dụng trong tương lai.

