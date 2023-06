Phân phối chứng chỉ quỹ VinaCapital, VNSC by Finhay hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm

Theo đó, VNSC sẽ trở thành đại lý phân phối các quỹ VinaCapital -VESAF: Quỹ Đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital; VinaCapital -VEOF: Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital; VinaCapital -VFF: Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital; VinaCapital -VIBF: Quỹ đầu tư cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital được thành lập từ năm 2012 và được cấp giấy phép bởi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư… Sau nhiều năm hoạt động, uy tín và thương hiệu của VinaCapital đã được khẳng định tại cả thị trường trong và ngoài nước. Sở hữu danh mục đầu tư hấp dẫn, các quỹ đầu tư của VinaCapital tập trung vào các nhóm cổ phiếu khác nhau, với khẩu vị rủi ro đa dạng từ thấp đến cao, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng nhà đầu tư.



Trong các quỹ do VinaCapital quản lý, VinaCapital-VESAF là quỹ mở đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết có vốn hóa vừa và nhỏ, các cổ phiếu có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đặc biệt là các cổ phiếu đã hết room cho nhà đầu tư nước ngoài. Lợi nhuận trung bình từ ngày thành lập quỹ (18/4/2017) tới ngày 14/6/2023 đạt 14,4%/năm, so với mức tăng 7,5% của chỉ số VN-Index cùng giai đoạn. Tính từ đầu năm tới 14/6/2023, VinaCapital -VESAF vẫn đang chiến thắng thị trường với mức tăng 15,8% so với 11,0% của chỉ số VN-Index.

Quỹ VinaCapital -VEOF và VinaCapital -VESAF là các quỹ mở cổ phiếu có hiệu quả đầu tư dẫn đầu thị trường Việt Nam trong ba năm gần nhất và vượt trội so với mức tăng trưởng của Vn-Index. Tuy nhiên, mức sinh lời hấp dẫn đi kèm tỷ lệ rủi ro tương ứng. Vì vậy, sản phẩm này phù hợp với nhà đầu tư có chiến lược đầu tư trung và dài hạn, có kỳ vọng sinh lời cao và khả năng chấp nhận biến động lớn của thị trường.

Quỹ VinaCapital -VEOF đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và có tiềm năng tăng trưởng tốt. Tính từ ngày thành lập (1/7/2014) tới 14/6/2023, lợi nhuận trung bình của quỹ đạt 9,7%/năm so với mức tăng 7,6% của chỉ số VN-Index.

Người dùng của VNSC by Finhay có phần lớn là khách hàng trước đây của Finhay đã quen thuộc với các sản phẩm đầu tư theo cấu trúc quỹ. Sau khi VNSC by Finhay ra mắt, khách hàng được trực tiếp sở hữu sản phẩm chứng chỉ quỹ trên nền tảng do VNSC phân phối, theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ đó đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Với việc VNSC trở thành đại lý phân phối chính thức chứng chỉ quỹ VinaCapital trên nền tảng VNSC by Finhay, các khách hàng/nhà đầu tư sẽ có thêm sự lựa chọn sản phẩm, đa dạng phương án đầu tư. Trong thời gian tới, danh mục các chứng chỉ quỹ sẽ tiếp tục được bổ sung trên nền tảng VNSC by Finhay.

Ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, chia sẻ: "Sự hợp tác này phù hợp với xu thế diễn ra ở các thị trường phát triển, khi các công ty quản lý quỹ kết hợp với những doanh nghiệp công nghệ tài chính năng động để tối ưu thế mạnh của đôi bên. Thông qua việc hợp tác với VNSC by Finhay, chúng tôi mong muốn mang đến cho nhà đầu tư những trải nghiệm tốt nhất cùng với các sản phẩm quỹ mở hàng đầu Việt Nam được quản lý bởi VinaCapital."

Kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 5/2023 với sự kết hợp giữa sản phẩm và dịch vụ tài chính từ Công ty cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) và công nghệ hiện đại từ fintech Finhay, nền tảng VNSC by Finhay đã không ngừng cải tiến về tính năng và sản phẩm với mục tiêu giúp nhà đầu tư bán chuyên đầu tư an toàn và hiệu quả.



VNSC by Finhay tiếp tục tinh thần "user centric" – đặt người dùng làm trọng tâm từ Finhay khi mang đến trải nghiệm và giao diện tối ưu, cùng những tính năng và công nghệ đột phá sẽ được liên tục cập nhật và ra mắt trên nền tảng. Tập trung phục vụ nhóm nhà đầu tư bán chuyên – những người có thu nhập từ công việc chính và mong muốn gia tăng tài sản qua đầu tư nhưng có hạn chế về thời gian theo dõi thị trường, kiến thức cũng như nguồn lực, VNSC by Finhay được thiết kế giúp người dùng đầu tư một cách đơn giản nhất mà vẫn có được hiệu quả.