Phản ứng bất ngờ của khách Tây khi thử uống cà phê muối của Việt Nam

Thời gian gần đây, ở rất nhiều nơi, từ TP.HCM cho đến Hà Nội, món cà phê muối được quan tâm hơn bao giờ hết. Các hàng cà phê muối, những chiếc xe bán món này mọc lên khắp nơi. Cùng với đó, rất nhiều quán cà phê cũng đã bổ sung thêm món này trong menu. Có thể nói, độ yêu thích của dân tình với món đồ uống này bỗng dưng tăng vọt, không chỉ người Việt mà còn cả với các vị khách nước ngoài.

Cà phê muối từ Huế lan rộng tới nhiều tỉnh thành

Cà phê muối được biết đến đầu tiên ở Huế, từ ý tưởng của một người chủ quán cà phê. Sau nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh công thức thì cà phê muối đã ra đời và dần được đón nhận.

Từ Huế, cà phê muối đã bắt đầu lan rộng tới rất nhiều nơi như Hội An, Đà Nẵng, rồi xa hơn là TP.HCM hay Hà Nội... Không chỉ là 1 món đồ uống đơn thuần như bao đồ uống khác, cà phê muối còn tạo nên một "cơn sốt" ở một số nơi như TP.HCM và Hà Nội.

Cà phê muối xuất xứ từ Huế (Ảnh minh hoạ, nguồn: @enjoyyourday__)

Từ Huế, cà phê muối đã lan rộng ra nhiều nơi tại Việt Nam (Ảnh: Hạ Linh)

Phản ứng của khách Tây khi thử uống cà phê muối của Việt Nam

Cà phê của Việt Nam vốn đã là món đồ uống được nhiều vị khách nước ngoài yêu thích, thậm chí xem như 1 món "nhất định phải thử" khi tới du lịch ở nước ta. Sau các món cà phê như cà phê sữa đá, cà phê trứng thì gần đây, cà phê muối cũng nằm trong danh sách đồ uống mà khách nước ngoài tìm và thử.

Mới đây, anh chàng Will đến từ Pháp, YouTuber nổi tiếng với các clip du lịch Việt Nam cũng đã đến tận Huế để thử món này. Trước đó, Will từng chia sẻ hình dung của mình về cà phê muối là bỏ thêm muối vào cà phê và khuấy lên. Với tưởng tượng đó, anh chàng khá sợ hãi hương vị của cà phê muối, nhưng lúc thật sự được uống thử thì lại khác. Will đã tỏ ra rất thích thú khi uống cà phê muối và một biến tấu khác là cà phê trứng muối.

Đặc biệt hơn, mới đây, anh chàng người Pháp này còn đến tận Huế - nơi ra đời của cà phê muối để thử món này. Sau khi hỏi những người dân ở đây, anh đã cùng bạn mình thử cà phê muối ở mảnh đất cố đô. Và không nằm ngoài dự đoán của người xem, cà phê muối một lần nữa khiến cho các vị khách nước ngoài này phải trầm trồ khen ngon cùng những biểu cảm vô cùng thích thú.



Dù chỉ mới có những vị khách nước ngoài đến Việt Nam bắt đầu thử món này, thế nhưng không ít người kì vọng rằng, trong tương lai gần, cà phê muối sẽ tiếp tục được nhiều vị khách quốc tế biết đến hơn nữa. Và biết đâu đó, sẽ tiếp tục có một "cơn sốt" cà phê muối tại nhiều nơi trên thế giới thì sao nhỉ?