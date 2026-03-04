Phản ứng của Lọ Lem giữa lúc rộ nghi vấn hẹn hò chàng trai giàu có

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin Mai Thảo Linh (Lọ Lem) vướng nghi vấn hẹn hò với một chàng trai được cho là giàu có và khá kín tiếng. Từ khoá "bạn trai Lọ Lem" nhanh chóng viral trên nhiều nền tảng, thậm chí lọt top tìm kiếm chỉ sau thời gian ngắn. Theo các bài đăng lan truyền, netizen đã "soi" được một số chi tiết tương tác giữa Lọ Lem và nam nhân vật nói trên. Dù chưa có bất kỳ hình ảnh chung chính thức hay phát ngôn xác nhận, loạt dữ kiện này vẫn đủ khiến câu chuyện trở thành tâm điểm.

Giữa lúc tin đồn hẹn hò còn đang được bàn tán rôm rả, tối 3/3, Lọ Lem có động thái gây chú ý. Trên trang cá nhân, cô đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch Côn Đảo cùng gia đình. Trong ảnh, Lọ Lem diện trang phục giản dị, thoải mái tạo dáng bên khung cảnh biển xanh. Không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến tin đồn tình cảm đang lan truyền. Bên dưới phần bình luận, Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo vẫn vui vẻ tương tác cùng con gái như thường lệ. Những bình luận mang tính gia đình, gần gũi nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích từ cư dân mạng.

Động thái này được nhiều người xem là phản ứng gián tiếp của Lọ Lem giữa thời điểm nhạy cảm. Thay vì lên tiếng giải thích hay phủ nhận, cô lựa chọn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, cho thấy cuộc sống và sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi những thông tin.

Nhiều người cho rằng Lọ Lem đã bước vào độ tuổi trưởng thành, chuyện tình cảm nếu có cô muốn giữ cho riêng mình cũng là điều bình thường.

Lọ Lem đăng ảnh du lịch cùng gia đình giữa lúc bị bàn tán chuyện yêu đương

Thực tế, đây không phải lần đầu Lọ Lem vướng tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Với ngoại hình nổi bật và lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, mọi động thái của cô đều dễ dàng trở thành chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, ái nữ nhà Quyền Linh vẫn giữ phong cách kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn gây sốt nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng cao ráo, thành tích học tập đáng nể và đặc biệt là lối sống khiêm tốn, văn minh. Từng trúng tuyển Đại học Mỹ thuật London nhưng từ chối để ở lại Việt Nam học RMIT, Lọ Lem được khen ngợi không chỉ vì giỏi giang mà còn vì đầy bản lĩnh và sâu sắc.

Lọ Lem không chỉ tỏa sáng trong các dịp quan trọng mà còn rất chủ động với cuộc sống: tự lái xe đi học, hỗ trợ bố mẹ, tham gia hoạt động xã hội và theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách thầm lặng. Với hình ảnh ngoan ngoãn, thông minh và tự lập, Lọ Lem được nhiều người yêu mến và kỳ vọng sẽ là nhân tố tiềm năng nếu bước chân vào showbiz hoặc đấu trường nhan sắc trong tương lai.

MC Quyền Linh từng chia sẻ quan điểm về việc con gái lựa chọn tình yêu: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu".

Nam MC cũng nói rõ việc được gọi là "bố vợ quốc dân": "Cũng thú vị đó. Thực ra ngày xưa mọi người đặt cho tôi là MC quốc dân, giờ lên mạng lại là 'ba vợ quốc dân'. Cũng thấy vui, nhiều khi cũng mắc cười. Nhiều người quan tâm con mình cũng là điều hạnh phúc. Nhưng sự lựa chọn là do con mình hết, mình chỉ là nhân tố sau lưng thôi. Nhiều người cứ 'con làm rể ba Linh nha', 'tôi với ông làm sui' nhưng tôi không có quyền quyết định mà đó là quyết định từ trái tim các con. Con thích ai, yêu ai, lấy ai là con quyết định, tôi chỉ là người theo sau ủng hộ. Còn danh xưng này cũng là một điều thú vị mà tôi thấy cũng vui".