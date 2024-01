Pháp ghi nhận số lượng doanh nghiệp phá sản kỷ lục

Theo dữ liệu do Ngân hàng Pháp tổng hợp vào cuối tháng 12/2023, hơn 55.000 doanh nghiệp ở Pháp đã phải đóng cửa trong năm 2023, đánh dấu mức cao kỷ lục về số công ty dừng hoạt động kể từ năm 2017.

Số liệu thống kê do cơ quan quản lý Pháp công bố hôm 6/1 cho thấy, trung bình có 55.492 công ty phải đối mặt với tình trạng phá sản hoặc thanh lý trong 12 tháng qua.

Mặc dù số lượng công ty đóng cửa được ghi nhận tại Pháp trong năm 2023 là đáng kể, nhưng Ngân hàng Pháp lưu ý rằng con số này vẫn thấp hơn mức trung bình hàng năm là 59.342 hồ sơ phá sản được ghi nhận từ năm 2010 đến năm 2019. Trong những năm đại dịch COVID-19, Pháp chứng kiến số lượng công ty phá sản thấp hơn đáng kể, bằng khoảng gần 50% số liệu hiện tại.

Theo báo cáo, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đều phải gánh chịu hậu quả của việc đóng cửa vào năm 2023. Các doanh nghiệp sử dụng tới 250 nhân viên, chiếm phần lớn trong tổng số, với 55.435 công ty đóng cửa. Trong khi đó, các công ty vừa và lớn với hơn 250 nhân viên cũng gia tăng tình trạng đóng cửa và con số thuộc nhóm này lên tới 57, tăng gấp đôi kể từ năm 2022.

Xu hướng tiêu cực trở nên đáng chú ý nhất trong ngành kinh doanh nhà hàng và khách sạn, nơi số vụ phá sản tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tăng 44,4%.

Ngành nông nghiệp của Pháp là ngành duy nhất ghi nhận số lượng đơn xin phá sản giảm 1,3%.

Vào tháng 12/2023, tờ Financial Times đưa tin, số doanh nghiệp phá sản trên toàn thế giới đã vượt qua con số trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008. Các nhà phân tích cho rằng thực trạng gia tăng doanh nghiệp phá sản là do lãi suất tăng cao, cũng như khả năng tự thanh lý của các "công ty zombie", vốn đã tăng cao hơn so với thời kỳ đại dịch COVID-19 do các công ty nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ.