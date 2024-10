Phạt 17 triệu đồng tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng đối với tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Tài xế Vương Văn Chiến làm việc với cơ quan công an.

Khoảng 8h20 ngày 19/10, tại Km21 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, anh Vương Văn Chiến (SN 1968, trú tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) lái ô tô BKS 19A-174.12 chạy ngược chiều.

Hành vi của nam tài xế vi phạm điểm a, khoản 8, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Tại cơ quan công an, người đàn ông này cho biết sáng 19/10, anh đi nhầm lối vào cao tốc. Do không muốn đi xa, quan sát thấy đường vắng, nghĩ lực lượng công an không biết nên anh cho xe quay đầu đi ngược chiều.

Tài xế lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, hành vi đi ngược chiều, lùi xe, dừng đón, trả khách trên đường cao tốc rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Công an đề nghị người dân nêu cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông.