Phạt chủ đầu tư Ecotown Phú Mỹ giao nhà ‘quên’ hoàn thiện hạ tầng xã hội

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1854/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco).

Theo đó, Hodeco bị phạt 900 triệu đồng do bàn giao nhà cho khách hàng khi chưa hoàn thành hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài; chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu buộc Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu dừng bàn giao nhà, hoàn thành việc xây dựng và có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Về vấn đề trên, Hodeco đã có văn bản kiến nghị số 285/BC-PTN gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phối cảnh dự án Ecotown Phú Mỹ.

Trong văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin bất thường về việc nhận quyết định xử phạt, Hodeco cho biết, các công trình hạ tầng xã hội này là để phục vụ cư dân trong nội bộ dự án Ecotown Phú Mỹ. Thực tế hiện nay, lượng khách hàng về sinh sống tại dự án còn thưa thớt, chưa lấp đầy nên chưa có nhu cầu về các công trình hạ tầng xã hội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của COVID-19, cùng với việc chậm trễ xử lý thủ tục đất đai giao đất xen kẹt trong dự án, đến nay vẫn chưa được giải quyết là những nguyên nhân dẫn đến tiến độ chung của dự án bị ảnh hưởng, trong đó có việc hoàn thành hạ tầng xã hội.

Hiện nay, Hodeco đang tập trung triển khai đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà ở trước. Công ty sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội trước khi khách hàng lấp đầy dự án.

Về việc chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, doanh nghiệp cho biết, hiện tại dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên do tuyến nối đường quy hoạch 81 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Phú Mỹ làm chủ đầu tư chưa thi công xong nên Hodeco chưa thể kết nối với hạ tầng khu vực.

Về việc chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài, Hodeco cho rằng việc bàn giao xây dựng nhà xây thô cho khách hàng là đúng theo thỏa thuận dân sự của hợp đồng mua bán đã ký kết với khách hàng, cũng là nguyện vọng của khách hàng để khách hoàn thiện căn nhà.

Sau khi khách hàng hoàn thiện căn nhà, công ty mới tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách. Sau đó, sẽ thực hiện thủ tục bàn giao nhà chính thức khi đã hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định.

Được biết, dự án Ecotown Phú Mỹ có quy mô 6ha, tổng mức đầu tư 776 tỷ đồng. Dự án sẽ cung cấp 319 căn nhà liên kết và 2 toà chung cư. Tính đến cuối năm 2023, dự án đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500 để tăng số tầng chung cư CC1 từ 9 lên 13 tầng, chung cư CC2 từ 15 - 18 tầng.

Quý I/2024, lợi nhuận Hodeco giảm 51,8%

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 85,3 tỷ đồng, giảm 51,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,12 tỷ đồng, giảm 96,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng đột biến lên 168,4 lần, đạt 11,8 tỷ đồng so với chỉ 71 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Hodeco ghi nhận mức lợi nhuận giảm 51,8% trong quý I/2024.

Theo giải trình của Hodeco, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận 11,63 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia, so với cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 81,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 81,44 tỷ đồng, về còn 14,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 58,5%, tương ứng giảm từ 21,5tỷ đồng, xuống còn 8,93 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 17,2%, tương ứng giảm 2,46 tỷ đồng, về 11,79 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2024, Hodeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.657 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng, giảm 13,1% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, với lợi nhuận chỉ 1,12 tỷ đồng, kết thúc quý đầu năm 2024, Hodeco chỉ hoàn thành 5% so với kế hoạch.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/7, cổ phiếu HDC được giao dịch ở mức 28.350 đồng/cổ phiếu.