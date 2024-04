“Phất cờ dẫn dắt cuộc chơi”, doanh nghiệp địa ốc phía Nam tự tin với loạt mục tiêu “khủng” đón đầu chu kì tăng trưởng mới

Khởi động đường đua

Theo ghi nhận, từ quý 1/2024 được xem là thời điểm mà các bên đều sẵn sàng cho đường đua mới với sự tham gia của chủ đầu tư, doanh nghiệp môi giới và khách hàng. Trong đó, nhóm các chủ đầu tư giữ vai trò tiên phong, là đội xuất phát đầu tiên “phất cờ dẫn dắt cuộc chơi”. Tiếp theo là các doanh nghiệp, cá nhân môi giới và khách hàng.

Có thể thấy, sau thời gian dài án binh bất động hiện thị trường bất động sản phía Nam rục rịch với sự trở lại của cả chủ đầu tư trong và ngoài nước. Các chủ đầu tư hầu hết đã có sự tích trữ, chuẩn bị và đang trong giai đoạn khởi động, chạy đà xuất phát. Tuy nhiên, không phải các chủ đầu tư đều xuất phát cùng lúc. Trong cuộc đua này nhóm các chủ đầu tư nước ngoài nhanh hơn một bước khi đã rời vạch xuất phát và tạm dẫn trước. Trong khi các chủ đầu tư trong nước và chủ đầu tư “mới nổi” gia nhập đường đua chậm hơn một nhịp.

Tất cả các bên đều trong tâm thế khởi động, đón chu kì tăng trưởng mới của thị trường.

Gần đây, bên cạnh khởi động các dự án ra thị trường thì các chủ đầu tư liên tục có các động thái để điều chỉnh chính sách bán hàng theo từng giai đoạn của dự án để hài hòa giữa lợi ích khách hàng với tối ưu hóa chi phí của doanh nghiệp. Xu hướng dễ thấy nhất là các chủ đầu tư tiếp tục duy trì chính sách tốt dành cho sản phẩm trong rổ hàng tồn của nhiều đợt mở bán trước đó, và đang cắt giảm dần chính sách ưu đãi đối với các sản phẩm thuộc rổ hàng mới, dự án mới.

Trên thị trường phía Nam hiện nổi bật có các dự án căn hộ thuộc khu Tây và Nam Tp.HCM của chủ đầu tư Nam Long. Chào bán ra thị trường các sản phẩm tiếp theo trong dự án hiện hữu, chủ đầu tư này liên tục đồng hành với người mua bằng chính sách mua nhà " dễ thở" tại dự án Akari City và Flora Panorama Mizuki Park. Cụ thể tại dự án Akari City khu Tây Tp.HCM, chủ đầu tư này đang ra chính sách bán hàng thanh toán 40% chia nhỏ thành 5 đợt đến khi nhận nhà (tháng 12/2024). Trong đó, ngân hàng giải ngân đối ứng từ đợt thứ 3. Như vậy, nếu khách mua căn hộ AK NEO 2PN2WC diện tích 80.7m2, sau khi nhận nhà, số tiền duy nhất khách hàng trả là lãi suất cố định 1%/năm - tương đương 2,5 triệu/ tháng đến hết tháng 8/2026.

Bên cạnh đó, cuộc đua săn quỹ đất cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh một số chủ đầu tư khó khăn về tài chính đang có các động thái thoái vốn, chuyển nhượng dự án thì các chủ đầu tư có tiềm lực tốt đang rất tích cực trong cuộc đua săn quỹ đất. Cuộc đua này ngày càng đa dạng về loại hình, địa bàn, quy mô và có thêm sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài ngành, nước ngoài…



Ngoài ra, xu hướng các chủ đầu tư lập sàn môi giới nội bộ cũng là xu thế tất yếu yếu phục vụ cho chiến lược bán hàng dài hạn, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái về dịch vụ bất động sản. Đây là chiến lược mới trong chu kỳ mới.

Theo ghi nhận, gần đây cuộc đua ra hàng diễn ra sôi động khi hàng loạt sự kiện khởi động cho các dự án mới được thực hiện liên tục từ tháng 1/2024 đến nay. Trong đó, sự minh bạch về pháp lý và năng lực của chủ đầu tư là mấu chốt để triển khai thành công các dự án trong bối cảnh mới.

Trong cuộc đua ra hàng, từ trước Tết đã có nhiều dự án khởi công. Sau Tết các dự án này bắt đầu vào giai đoạn hoàn thiện pháp lý và một số đã mở bán. Điều này cho thấy sự khác biệt so với giai đoạn trước, khi pháp lý trở thành điểm mạnh mà hầu hết các nhà đầu tư tận dụng để truyền thông về tính minh bạch và sự an toàn của dự án.

Cùng với việc đưa các dự án ra thị trường, hầu hết chủ đầu tư đang hướng đến xây dựng uy tín từ việc thực hiện các cam kết về chất lượng và tiến độ bàn giao sản phẩm, đặc biệt là tiến độ cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Điều này giúp khách hàng an toàn hơn khi tham gia vào thị trường bất động sản, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành này.

Doanh nghiệp tự tin đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng bằng lần

Với sự “ấm” dần của thị trường bất động sản, loạt doanh nghiệp đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu tăng trưởng đáng kể doanh thu và lợi nhuận so với năm ngoái.

Chẳng hạn, Phát Đạt đặt mục tiêu năm nay đem về 2.982 tỷ đồng doanh thu, 880 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 383% và 29% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 618 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 684 tỷ đồng, lần lượt giảm 59% và 40% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Nam Long (NLG) cũng đặt mục tiêu doanh thu 2024 gấp đôi năm trước, lãi ròng hơn 500 tỷ. Cụ thể, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thuần và lãi ròng lần lượt là 6,657 tỷ đồng và 506 tỷ đồng, gấp 2 lần về doanh thu nhưng chỉ tăng 5% về lợi nhuận.

NLG cho biết doanh thu 2024 sẽ chủ yếu đến từ doanh thu bàn giao từ các dự án trọng điểm (Akari City, Ehome S Cần Thơ, EhomeS MR1, Izumi, Southgate); cung cấp dịch vụ quản lý dự án và bán hàng cho các công ty liên doanh liên kết; bán tài sản thương mại tại các dự án. Công ty ước tính doanh số pre-sales 2024 đạt khoảng 9,554 tỷ đồng.

Theo đơn vị này thị trường còn nhiều thách thức song vẫn ccó nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khi nhu cầu ở thực vẫn còn cao (phân khúc vừa túi tiền và nhà ở xã hội); mặt bằng lãi suất cho vay giảm; nhiều luật mới được ban hành (Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản); Chính phủ quan tâm tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản bền vững.

Về thị trường và sản phẩm, Nam Long tập trung phát triển dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền phù hợp với nhu cầu của thị trường; đẩy mạnh triển khai các chính sách bán hàng; tập trung xử lý hàng tồn kho, nợ quá hạn, tình trạng khách hàng thanh lý hợp đồng; thúc đẩy pre-sale; tạo doanh thu lợi nhuận ở các mảng khác ngoài BĐS nhà ở như bán vốn, phân khu dự án, BĐS thương mại,…

Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền cũng dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu 3.900 tỉ đồng, tăng 87% so với mức thực hiện năm ngoái. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế được lên kế hoạch khiêm tốn hơn với mức tăng 10%, tương đương 790 tỉ đồng.

Trong khi đó, Công ty CP đầu tư địa ốc No Va (Novaland) đặt mục tiêu doanh thu 32.587 tỉ đồng, gấp 6,9 lần so với năm 2023; mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.079 tỉ đồng, tăng 2,2 lần so với kết quả năm 2023.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC) đặt mục tiêu doanh thu 1.658 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,5 và 3,2 lần so với kết quả thực hiện năm 2023. Đây là doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án trọng điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, trong giai đoạn “khởi động” này, doanh nghiệp xác định sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức song cũng là thời điểm có nhiều cơ hội. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp doanh nghiệp tự tin vượt qua những khó khăn. Hiện nay, một số dự án bất động sản có tiến độ hoàn thiện pháp lý và triển khai xây dựng tốt đã chính thức được giới thiệu ra thị trường. Dù chưa phát sinh giao dịch đột biến nhưng đã đem lại kỳ vọng mới cho cả thị trường địa ốc.