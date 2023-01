Phát Đạt chi trả 900 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

5 lô trái phiếu được tất toán đợt này bao gồm: Lần 1-2021, Lần 3-2021, Lần 6-2021, Lần 7-2021 và Lần 1-2022.

Được biết các lô trái phiếu trên ban đầu được đảm bảo bởi cổ phiếu PDR của bên liên quan. Trước sự biến động mạnh của thị trường chứng khoán vào tháng 11/2022, Phát Đạt đã thu xếp bổ sung thêm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này, là quyền sở hữu và quyền khai thác tài sản thuộc dự án Chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3 (diện tích: 3.504,1 m2). Dự án thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba là Công ty CP Đầu Tư TM DV AKYN, bên liên quan của Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt.

Phát Đạt cho biết việc tất toán trước hạn các lô trái phiếu này ngoài việc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ với các nhà đầu tư trái phiếu còn là động thái để chủ đầu tư tiếp tục phát triển dự án Chung cư 239 CMT8. Đây là dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường CMT8, trung tâm Quận 3, Tp.HCM với tiềm năng khai thác và phát triển rất lớn.

Trước đó trong Quý IV/2022, Phát Đạt đã chi hơn 1.300 tỷ đồng tất toán nghĩa vụ trái phiếu và các khoản vay ngân hàng, bao gồm TP lần 9-2021, một phần TP lần 7-2021, khoản vay từ VietinBank và Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc). Tổng giá trị trả nợ của Phát Đạt trong thời gian gần đây khá lớn trong bối cảnh thị trường vốn kém tích cực hơn thời gian trước, đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngành BĐS.

Ước tính, theo số dư nợ của Phát Đạt trong báo cáo tài chính Quý IV/2022, sau đợt tất toán trái phiếu này tổng nợ vay của Phát Đạt còn khoảng 3.500 tỷ đồng (so với khoảng 5.200 tỷ đồng vào cuối Quý III/2022), trong đó có khoảng 1.600 tỷ đồng là trái phiếu. So với quy mô hoạt động và tài sản hiện có của Phát Đạt, con số nợ này đang nằm trong ngưỡng khá an toàn cho thanh khoản của Công ty trong năm 2023.

Hiện tại cổ phiếu PDR đang giao dịch quanh vùng 14.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình (tính từ tháng 11/2022 đến nay) lên đến gần 18 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương giá trị giao dịch khoảng 270 tỷ đồng/ngày, so với thanh khoản trước đây trung bình khoảng 3 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương giá trị giao dịch khoảng 190 tỷ đồng/ngày.