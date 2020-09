Phát hiện 480 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, mới đây, Đội Quản lý thị trường số 5 chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường, Công an TP Dĩ An tiến hành kiểm tra đột xuất Cửa hàng Phong Store có địa chỉ tại đường ĐT743, khu phố Đông Tân, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng đang bày bán 480 đôi giày mang các nhãn hiệu Adidas, Nike (180 đôi giày hiệu ADIDAS, 300 đôi giày hiệu Nike) có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các chủ sở hữu hợp pháp. Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng tại thời điểm kiểm tra.

Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Đội QLTT số 5 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.