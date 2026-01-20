Phát hiện 6 hiện tượng lạ, cao tốc 23.000 tỷ đồng mất ổn định thi công nhưng 6 tháng sau tin vui tới

Ảnh minh họa

Ngày 19/12, tại Cao Bằng đã diễn ra lễ thông tuyến dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Điểm đầu của tuyến tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), kết nối vào đoạn nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Trải dài qua địa phận Lạng Sơn và Cao Bằng, giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93km bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt bắc qua hai dòng sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng vô số khe suối và tỉnh lộ. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư lên tới 14.300 tỷ đồng.

Tập đoàn Đèo cả - đơn vị thi công cho biết, với cấu tạo địa chất karst cùng địa hình hiểm trở, tình hình thiên tai mưa lũ kéo dài trên địa bàn, đây là một trong những dự án cao tốc thách thức bậc nhất hiện nay trên cả nước.

Trong quá trình thi công, thời tiết diễn biến bất thường, mưa kéo dài ảnh hưởng thi công. Đặc biệt, vào tháng 6/2025, đơn vị thi công cho biết, trong quá trình thi công một số cầu trên tuyến đã phát hiện 6 hang caster ngầm. Các "hang caster" (hay còn gọi là karst) là một hiện tượng địa chất đặc biệt, khi có sự hình thành các hang động, lỗ hổng, hoặc vùng rỗng trong lòng đất, thường do sự hòa tan của đá vôi hoặc dolomit.

Việc thi công đường qua khu vực có hang caster có thể gây ra các sự cố như sụt lún, mất ổn định công trình, đặc biệt là khi gặp phải các hố sụt lớn hoặc khi thi công các công trình như cọc khoan nhồi. Do đó, doanh nghiệp dự án đang đang tập trung kiểm tra, rà soát để xử lý trên toàn tuyến.

Dù theo hợp đồng thời gian hoàn thành dự án trong Quý IV/2026, các nhà đầu tư đã khắc phục khó khăn, đảm bảo thông tuyến trong năm 2025. Các đơn vị thi công đã tổ chức làm việc “3 ca 4 kíp”, mở mới và gia cố đường công vụ phục vụ di chuyển trong mùa mưa, bổ sung cầu tạm và các hạng mục thoát nước, tạm ứng kinh phí GPMB cho địa phương để sớm có mặt bằng, đồng thời huy động gần gấp đôi nhân lực và thiết bị so với yêu cầu ban đầu nhằm sẵn sàng tăng tốc khi điều kiện cho phép.

Tổng khối lượng thi công đã đạt hơn 20 triệu m³ đào và 10 triệu m³ đắp, những con số thể hiện quy mô đồ sộ và tinh thần làm việc bền bỉ, kỷ luật của lực lượng thi công trên toàn công trường.

Tuy nhiên, sau hơn 700 ngày đêm miệt mài thi công của hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1 chính thức hoàn thành.

Tính đến 19/12/2025, dự án đã hoàn thành mục tiêu thông toàn bộ nền, mặt đường trên tuyến chính 85/93 km, (trừ một số vị trí bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và các cầu bổ sung). Đến trước Tết Nguyên đán 2026, doanh nghiệp dự án phấn đấu thông tuyến trên lớp bê tông nhựa khoảng 44 km, thông tuyến trên nền cấp phối đá dăm khoảng 45 km, thông tuyến trên nền đường K95, K98 khoảng 4 km (trừ các cầu phát sinh).

Cùng với đó, hai hạng mục quan trọng là hầm Đông Khê và Thất Khê đang được hoàn thiện, mở ra hình hài của một tuyến cao tốc giữa đại ngàn Đông Bắc. Hơn nữa, các hạng mục còn lại như kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hệ thống kiểm soát giao thông thông minh (ITS) đang được triển khai khẩn trương, bảo đảm đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Tại lễ thông tuyến giai đoạn 1, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn Đèo Cả – đơn vị thi công và biểu dương liên danh nhà đầu tư cùng các nhà thầu đã “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, đưa công nghệ thi công hầm đường bộ tiên tiến nhất để xuyên núi, bắc cầu, biến những vách đá hiểm trở thành cung đường hiện đại.