Phát hiện bãi biển vắng ít người biết gần Đà Nẵng, từng được báo nước ngoài ca ngợi "đẹp nhất châu Á"

Nhắc đến những cái tên nổi bật của du lịch Việt Nam, thu hút đông đảo du khách cả trong và ngoài nước, chắc chắn không thể bỏ qua khu vực Trung Bộ với Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam). Đặc biệt, đây đều là 2 địa phương sở hữu những bãi biển đẹp, trong xanh cùng bờ cát trắng, nhiều lần được báo chí hay các chuyên trang nước ngoài ca ngợi.



Bãi biển sau đây chính là một trong số đó. Tuy nhiên so với Mỹ Khê, An Bàng hay Cửa Đại, bãi biển này ít được biết tới hơn hẳn, mặc dù có vị trí nằm không quá xa trung tâm Đà Nẵng và Hội An. Đó là bãi biển Hà My, thuộc địa bàn xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Theo trên bàn đồ điện tử, bãi biển nằm cách trung tâm Hội An khoảng 7km về phía Đông Nam và cách thành phố Đà Nẵng khoảng 25km về phía Nam.

Để tới đây, đường đi rất đẹp và thuận lợi, du khách chỉ mất khoảng 15 - 20 phút nếu đi từ Hội An, và chưa tới 1 giờ đồng hồ nếu đi từ Đà Nẵng. Năm 2017, bãi biển Hà My được tờ báo Anh Telegraph bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á.

Vị trí của bãi biển Hà My trên bản đồ (Ảnh Google Maps)

Bãi biển vắng chưa được nhiều người biết tới

Như đã nói ở trên, so với những bãi biển cùng địa phương hay gần đó, bãi biển Hà My ít được biết tới hơn. Cũng chính bởi vậy, bãi biển lại mang vẻ yên bình, hoang sơ, vắng vẻ rất riêng biệt. Nó phù hợp là nơi thư giãn, nghỉ ngơi, dã ngoại cho những du khách muốn tìm một điểm đến không quá đông đúc, xô bồ.

Trên Tripadvisors, địa điểm bãi biển Hà My chủ yếu được ghé thăm và đánh giá bởi những vị khách nước ngoài, tới Đà Nẵng hay Hội An, Quảng Nam để du lịch bụi. Robin, một du khách đến từ Đức viết: "Đây là một bãi biển rất yên tĩnh và khi tôi đến, hầu như không có ai khác ngoài tôi. Trên bờ cát cũng khong có những hàng ghế như ta vẫn thường thấy". "Bãi biển này có hàng dừa rợp bóng bên bãi biển thật yên tĩnh, có rất ít người ở đây. Nhìn xa xa có thể thấy những chiếc thuyền đánh cá của người dân", một du khách Pháp tên Nantes nói thêm.

Khung cảnh ở bãi biển Hà My khác xa với những bãi biển nổi tiếng ở Đà Nẵng hay Hội An gần đó (Ảnh Vinpearl)

Trên mạng xã hội, những hình ảnh về bãi biển Hà My hầu như rất ít, chủ yếu là được du khách nước ngoài check in (Ảnh ST)

Cũng bởi vắng vẻ, nên nước biển ở bãi biển Hà My được các du khách nhận xét còn rất trong xanh, đem lại cho họ cảm giác thư giãn và như lạc vào một thế giới hoàn toàn tách biệt. Linda D, một du khách viết nhận xét trên Tripadviors: "Nước ở đây trong vắt cùng bờ biển như kéo dài vô tận. Nó hoang vắng, không đông đúc và như tách biệt với thế giới, cảm giác như một bãi biển riêng tư vậy".

Trải nghiệm gì ở bãi biển Hà My?

Chính bởi những đặc điểm trên, trải nghiệm phổ biến nhất khi du khách đến bãi biển Hải My đó là tận hưởng là nước trong xanh, hay tắm nắng, đi dạo, hít thở bầu không khí trong lành. Ngoài ra, với những du khách yêu thích trải nghiệm hơn nữa, còn có thể cắm trại qua đêm tực túc trên bãi biển để có cơ hội đón những ánh nắng đầu tiên trong ngày của buổi bình minh. Sau đó trực tiếp mua và thưởng thức những món hải sản tươi sống từ những hộ dân địa phương, làng chài vùng lân cận.

Với sự vắng vẻ, yên bình, bãi biển Hà My xứng đáng là một lựa chọn hoàn hảo cho một buổi đón bình minh, hay hoàng hôn (Ảnh @agirl2008, @iamlinking, @megan_ngoc_le)

Hiện nay để phục vụ nhu cầu của du khách, trên bờ biển Hải My cũng đã bắt đầu xuất hiện thêm một số dịch vụ khác như kayak, các homestay cũng bắt đầu xuất hiện... Tuy nhiên, du khách tốt nhất nên tìm hiểu và đặt phòng từ sớm để chọn được phương án phù hợp và ưng ý nhất, bởi số lượng các homestay, nhà nghỉ, khách sạn vẫn chưa quá nhiều.

Cách Hội An 7km và Đà Nẵng hơn 20km, du khách có thể tham khảo thêm một số điểm đến khác để chuyến đi thêm phần trọn vẹn. Có thể kể tới như làng bích hoạ Tam Thanh, làng rau Trà Quế, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, chùa Linh Ứng hay loạt bãi biển khác như An Bàng, Cửa Đại...