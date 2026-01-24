Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện bao tải xi măng chứa 20 cọc tiền tổng trị giá 1 tỷ đồng trên cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội

24-01-2026 - 17:22 PM | Sống

Phát hiện bao tải xi măng chứa 20 cọc tiền tổng trị giá 1 tỷ đồng trên cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội

Ba công dân ở xã Tiên Lục (Bắc Ninh) nhặt được 1 tỷ đồng và trao trả lại cho người đánh rơi.

Trưa 23/1, trong quá trình lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình, anh Nguyễn Văn Huấn, sinh năm 1986; Đồng Mạnh Cường, sinh năm 1994 và Vũ Quang Tuất, sinh năm 1982 (đều trú tại phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện một bao tải xi măng có hình khối vuông nằm dưới lòng đường.

Dừng xe kiểm tra, các anh thấy bên trong bao chứa 20 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng, tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Anhnh Nguyễn Văn Huấn cho biết: Thời điểm đó vào khoảng 12 giờ trưa, cả ba vừa dự một hội nghị do Tập đoàn Thành Thắng tổ chức và trên đường di chuyển về Bắc Ninh.

Ban đầu khi thấy bao tải lạ giữa đường, các anh rất băn khoăn, lo ngại có thể là hàng hóa vi phạm. Tuy nhiên, khi lại gần kiểm tra và phát hiện số tiền lớn, cả ba đều bất ngờ. “Đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tôi nghĩ chắc hẳn người mất tiền đang rất hoang mang, buồn rầu”, anh Huấn chia sẻ.

Anh Huấn (giữa) cùng hai anh Tuất và Cường (bên phải) trao trả tiền cho vợ chồng người đánh rơi.


Chỉ ít phút sau, anh Huấn đọc được bài đăng của một phụ nữ thông báo việc đánh rơi bao tải tiền trên fanpage Facebook “Giao thông văn minh”. Ngay lập tức, anh đã để lại bình luận kèm số điện thoại để liên hệ trao trả. Việc bàn giao số tiền được thực hiện đầy đủ, có sự chứng kiến của bên thứ ba. Người đánh rơi là chị Dương T. V, trú tại thành phố Hà Nội đã trực tiếp nhận lại số tiền.

Trao đổi với Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã Tiên Lục được biết, lực lượng công an địa phương đã nắm bắt thông tin vụ việc. Đây là sự việc có thật, thể hiện tinh thần trung thực, gương mẫu chấp hành pháp luật, không tham của rơi của các công dân trên địa bàn.

Theo Báo Bắc Ninh﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng tăng “phi mã” vượt mốc 170 triệu đồng/lượng, bán mấy cây vàng thì phải nộp thuế TNCN?

Giá vàng tăng “phi mã” vượt mốc 170 triệu đồng/lượng, bán mấy cây vàng thì phải nộp thuế TNCN? Nổi bật

Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, được bán quanh năm ở chợ Việt: Không phải ai cũng biết để ăn

Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, được bán quanh năm ở chợ Việt: Không phải ai cũng biết để ăn Nổi bật

Một bức ảnh cũ chứng minh cho bạn thế nào là "TINH HOA HỘI TỤ"

Một bức ảnh cũ chứng minh cho bạn thế nào là "TINH HOA HỘI TỤ"

16:58 , 24/01/2026
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo: Một căn bệnh đang gia tăng trong thời tiết lạnh

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo: Một căn bệnh đang gia tăng trong thời tiết lạnh

16:47 , 24/01/2026
Tiết lộ: Thầy Kim chỉ hướng sút 11m cho U23 Việt Nam, người "ngược dòng" lại khiến tất cả vỡ òa

Tiết lộ: Thầy Kim chỉ hướng sút 11m cho U23 Việt Nam, người "ngược dòng" lại khiến tất cả vỡ òa

16:27 , 24/01/2026
Càng cuối năm càng nghèo

Càng cuối năm càng nghèo

16:10 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên