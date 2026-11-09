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Phát hiện cảnh tượng "lạ thường" ngoài biển, nhìn kỹ mới thấy bất ngờ

| | Sống

Cảnh tượng bất thường dọc bờ biển khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, khi hàng chục sinh vật lớn bất ngờ xuất hiện cùng lúc ở New Zealand, nhưng nguyên nhân phía sau vẫn là bí ẩn chưa có lời giải.

Theo truyền thông quốc tế, sự việc xảy ra tại khu vực Ngawi, gần mũi Palliser, phía đông nam đảo Bắc của New Zealand. Sáng 5/11, người dân phát hiện hàng chục con cá voi hoa tiêu nằm rải rác dọc bờ biển, kéo dài đến khu vực Mangatototo. Sau khi nhận được thông báo, Bộ Bảo tồn New Zealand (DOC) nhanh chóng có mặt và xác định ít nhất 2 nhóm cá voi gặp nạn.

Trong một nhóm khoảng 20 cá thể, chỉ còn 4 con có dấu hiệu sống khi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Tổng số cá voi mắc cạn được ước tính lên tới gần 50 con.

Phát hiện cảnh tượng "lạ thường" ngoài biển, nhìn kỹ mới thấy bất ngờ - Ảnh 1.

Công tác giải cứu gặp nhiều trở ngại do địa hình khu vực chủ yếu là đá lớn, sỏi và những mỏm đá sắc nhọn, thay vì bãi cát bằng phẳng. Sóng lớn cùng dòng hải lưu mạnh từ eo biển Cook càng khiến tình hình trở nên nguy hiểm. Một số cá voi được cho là đã va đập vào đá, gây thương tích nghiêm trọng.

Bộ Bảo tồn New Zealand phối hợp với tổ chức cứu hộ động vật biển Project Jonah, cộng đồng người Maori và các tình nguyện viên địa phương triển khai cứu hộ. Mọi người liên tục tưới nước, phủ khăn ướt lên cơ thể cá voi nhằm hạn chế mất nước và quá nhiệt trong lúc chờ thủy triều lên.

Khoảng 14h30 cùng ngày, 2 cá thể được đưa trở lại đại dương. Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng vụt tắt khi đại diện Project Jonah xác nhận cả bốn con từng được ghi nhận còn sống đều đã tử vong, bao gồm cả hai cá thể vừa được giải cứu.

Phát hiện cảnh tượng "lạ thường" ngoài biển, nhìn kỹ mới thấy bất ngờ - Ảnh 2.

Ngày 6/11, Bộ Bảo tồn New Zealand công bố có 43 con cá voi hoa tiêu chết dọc bờ biển từ Ngawi đến Mangatototo. Cơ quan chức năng nhận định số lượng thực tế có thể cao hơn do một số xác cá voi đã bị dòng hải lưu cuốn ra xa.

Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng. Những người có nhiều năm sinh sống và đánh bắt cá tại khu vực cho biết họ từng chứng kiến cá voi mắc cạn nhưng chưa bao giờ gặp sự việc có quy mô tương tự. Đáng chú ý, Ngawi không phải địa điểm thường xuyên xảy ra những vụ mắc cạn tập thể lớn.

Theo các nhà nghiên cứu, cá voi hoa tiêu thuộc họ cá heo, là loài có tính xã hội cao và thường di chuyển theo đàn. Khi một cá thể bị bệnh, thương tích hoặc mất phương hướng, những thành viên khác có thể đi theo do mối liên kết chặt chẽ, vô tình cùng tiến vào vùng nước nông và mắc cạn. Địa hình ven biển, thủy triều và khả năng định hướng cũng có thể là những yếu tố liên quan. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng xác định nguyên nhân trực tiếp của sự việc.

Hiện tượng cá voi mắc cạn tập thể thường được ghi nhận tại New Zealand nơi có quần thể cá voi hoa tiêu sinh sống ở các vùng biển sâu xung quanh. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến những cá thể này đồng loạt dạt vào bờ vẫn chưa được xác định rõ, theo Reuters.

Vụ việc gần 50 con cá voi mắc cạn một lần nữa cho thấy những thách thức trong công tác bảo tồn động vật biển. Dù con người đã nỗ lực hết sức, không phải cuộc giải cứu nào cũng có kết quả như mong đợi. Đến nay, câu hỏi vì sao cả đàn cá voi lại đồng loạt tiến vào vùng bờ biển đầy nguy hiểm vẫn chưa có lời giải.

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Theo Trúc Chi

Người đưa tin

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