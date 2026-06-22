Phát hiện hơn 468 tỷ đồng tiền mặt, 50 xe sang và 250 túi xách hàng hiệu trong 1 căn chung cư cao cấp

Tháng 8/2023, Cảnh sát Singapore (SPF) đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá một đường dây bị tình nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo có tổ chức và rửa tiền. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa hoặc cấm giao dịch sau vụ việc đạt đến con số khổng lồ.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 sĩ quan thuộc nhiều đơn vị khác nhau. Chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn đảo, với mục tiêu nhắm vào nhiều bất động sản cao cấp.

Các địa điểm bị kiểm tra tập trung tại nhiều khu vực nổi tiếng và có giá trị bất động sản cao như Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Sentosa và River Valley. Đây là những khu vực tập trung nhiều căn hộ và biệt thự hạng sang ở Singapore.

Sau quá trình triển khai, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 người trong độ tuổi từ 31 đến 44, trong đó có một phụ nữ. Các đối tượng bị truy tố với các tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, rửa tiền và chống đối người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, 8 người khác được xác định có liên quan đã rời khỏi Singapore và bị truy nã.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của chiến dịch là khối lượng tài sản bị thu giữ và phong tỏa có giá trị rất lớn. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã ban hành lệnh cấm giao dịch đối với 94 bất động sản và loạt xa xỉ phẩm khác, với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore - SGD (hơn 16.500 tỷ đồng).

Số tiền mặt khổng lồ tịch thu trong vụ án

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 23 triệu SGD tiền mặt (hơn 468 tỷ đồng) tại một căn chung cư cao cấp. Bên cạnh tiền mặt, cơ quan điều tra còn thu giữ số lượng lớn tài sản có giá trị khác, bao gồm: 50 xe sang, hơn 250 túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ, hơn 120 thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại, hơn 270 món trang sức, 2 thỏi vàng và 11 tài liệu liên quan đến tài sản ảo.

Ngoài ra, 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư hơn 110 triệu SGD (hơn 2.200 tỷ đồng) cũng bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và ngăn chặn việc chuyển dịch tài sản. Theo đánh giá từ cơ quan chức năng Singapore, đây là một trong những vụ việc có quy mô thu giữ tài sản lớn, phản ánh mức độ phức tạp và phạm vi hoạt động rộng của đường dây bị điều tra.

Trong số các đối tượng bị điều tra, có một trường hợp điển hình là một người đàn ông 40 tuổi mang quốc tịch Síp. Người này bị bắt tại một căn biệt thự thuộc khu Ewart Park, Bukit Timah. Khi cảnh sát xác định vị trí và yêu cầu mở cửa phòng ngủ, người này đã nhảy từ ban công tầng hai để bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó đối tượng bị phát hiện đang ẩn nấp dưới một cống nước trong tình trạng bị thương và đã được đưa đến bệnh viện.

Đáng chú ý, người đàn ông này sở hữu rất nhiều hộ chiếu khác nhau. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2,1 triệu SGD tiền mặt (hơn 42 tỷ đồng). Đồng thời, 4 tài khoản ngân hàng với tổng số dư hơn 6,7 triệu SGD (khoảng 138 tỷ đồng) cũng bị phong tỏa.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng ban hành lệnh cấm giao dịch đối với 13 bất động sản và 5 xe hơi liên quan đến người này, với tổng giá trị ước tính hơn 118 triệu SGD (hơn 2.400 tỷ đồng).

Nguồn gốc của cuộc điều tra xuất phát từ các báo cáo giao dịch đáng ngờ do các tổ chức tài chính gửi lên Cục Các vấn đề Thương mại Singapore. Các báo cáo này phản ánh những giao dịch có dấu hiệu bất thường, bao gồm dòng tiền không rõ ràng và các vấn đề liên quan đến chứng minh nguồn gốc tài sản.

Từ các thông tin ban đầu này, cơ quan điều tra đã mở rộng quá trình xác minh và lần theo các dòng tiền có dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền. Việc kiểm tra chéo giữa dữ liệu tài chính và tài sản thực tế đã giúp xác định các đối tượng và tài sản liên quan.

Cơ quan Tiền tệ Singapore cũng phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra, đặc biệt trong việc giám sát hệ thống tài chính và hỗ trợ truy vết tài sản có dấu hiệu bất thường. Cơ quan này cho biết việc giám sát chặt chẽ các giao dịch tài chính là một phần quan trọng nhằm ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động tài chính phi pháp.

(Theo The Straits Times)