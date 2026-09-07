Phát hiện kiến ba khoang trong nhà nên làm gì đầu tiên?

Chỉ một con côn trùng nhỏ xuất hiện trên tường hay giường ngủ cũng có thể khiến cả nhà lập tức “báo động”, đặc biệt khi đó là kiến ba khoang. Loài côn trùng này có vẻ ngoài khá dễ nhận biết với phần thân xen kẽ các khoang màu cam đỏ và đen, khiến nhiều người lo ngại ngay khi bắt gặp trong nhà.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý không nằm ở việc kiến ba khoang chủ động tấn công con người mà ở chất pederin có trong dịch cơ thể của chúng. Khi bị đập, chà xát hoặc nghiền nát trên da, chất này có thể gây tổn thương với các biểu hiện như đỏ rát, ngứa, phồng rộp và cảm giác bỏng tại vùng tiếp xúc. Vì vậy, nếu bất ngờ phát hiện kiến ba khoang trong nhà, việc đầu tiên cần làm không phải là tìm cách tiêu diệt mà là bình tĩnh xử lý, tránh để chúng tiếp xúc trực tiếp với da.

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Không dùng tay bắt hoặc đập kiến ba khoang

Phản ứng đầu tiên của nhiều người khi thấy côn trùng lạ là dùng tay hoặc vật dụng gần đó để đập. Tuy nhiên, với kiến ba khoang, đây lại là điều nên tránh. Nếu kiến ba khoang đang bò trên tường, sàn nhà hoặc bàn ghế, có thể dùng một tờ giấy, cốc hoặc vật dụng phù hợp để nhẹ nhàng đưa chúng ra ngoài. Trong trường hợp cần tiêu diệt, cũng nên tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của chúng và đặc biệt không để dịch từ côn trùng dính lên tay. Nếu phát hiện kiến ba khoang trên quần áo, chăn màn hoặc giường ngủ, không nên vội vàng dùng tay phủi mạnh. Hãy nhẹ nhàng loại bỏ chúng bằng dụng cụ thích hợp, sau đó kiểm tra và vệ sinh khu vực xung quanh.

Nếu chẳng may tiếp xúc với kiến ba khoang, cần làm gì?

Trong trường hợp kiến ba khoang bò lên da, điều quan trọng là không chà xát. Hãy nhẹ nhàng phủi hoặc đưa côn trùng ra khỏi da, sau đó rửa vùng tiếp xúc bằng xà phòng và nhiều nước. Việc rửa sạch sớm giúp loại bỏ chất gây kích ứng còn bám trên da. Sau đó, cần theo dõi vùng da đã tiếp xúc để phát hiện những dấu hiệu bất thường. Tổn thương do kiến ba khoang thường có thể xuất hiện dưới dạng vùng da đỏ, rát, ngứa, sau đó xuất hiện mụn nước hoặc phồng rộp. Các tổn thương đôi khi có thể tạo thành hình dạng giống vệt dài do dịch độc bị kéo theo khi người bệnh vô tình chà xát.

Nếu vùng da tổn thương nhiều, đau rát đáng kể, xuất hiện ở mặt hoặc gần mắt, hoặc các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, người bị ảnh hưởng nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và hướng dẫn điều trị phù hợp. Không nên tự ý bôi các loại thuốc không rõ thành phần lên vùng da tổn thương.

Vì sao kiến ba khoang lại bay vào nhà?

Kiến ba khoang thường sống ở những khu vực có nhiều cây cỏ và côn trùng nhỏ. Chúng có thể xuất hiện quanh nhà, đặc biệt ở những nơi gần đồng ruộng hoặc khu vực có thảm thực vật. Một yếu tố khiến chúng dễ lọt vào nhà là ánh sáng vào ban đêm. Khi cửa sổ, cửa ban công mở và bên trong nhà có ánh sáng, côn trùng có thể bay theo hướng ánh sáng và vô tình xâm nhập vào không gian sống. Do đó, nếu nhà nằm gần ruộng, vườn cây, bãi cỏ hoặc khu vực nhiều cây xanh, gia đình nên chủ động thực hiện một số biện pháp phòng ngừa thay vì chỉ xử lý khi đã phát hiện kiến ba khoang.

Làm gì để hạn chế kiến ba khoang vào nhà?

Một trong những cách đơn giản nhất là lắp lưới chống côn trùng cho cửa sổ và cửa ban công. Biện pháp này vừa giúp hạn chế kiến ba khoang vừa ngăn nhiều loại côn trùng khác xâm nhập. Vào buổi tối, nếu không cần thiết, gia đình nên hạn chế mở cửa sổ hoặc cửa ban công trong lúc bật đèn sáng. Có thể kéo rèm để giảm lượng ánh sáng phát ra bên ngoài, đặc biệt với những căn phòng hướng về khu vực nhiều cây cối.

Khu vực quanh nhà cũng nên được giữ sạch sẽ. Cỏ dại, lá cây mục và những khu vực ẩm thấp cần được dọn dẹp thường xuyên. Nếu nhà có vườn, nên chăm sóc cây cối gọn gàng, tránh để thảm thực vật mọc quá um tùm sát cửa ra vào hoặc cửa sổ. Ngoài ra, trước khi sử dụng chăn, quần áo hoặc khăn được để ở nơi ít người qua lại, nên kiểm tra kỹ. Đây là thói quen đơn giản nhưng đặc biệt hữu ích trong thời điểm kiến ba khoang xuất hiện nhiều.