Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện mộ cổ 2.500 năm chứa đầy kho báu vẫn nguyên vẹn

12-10-2025 - 21:10 PM | Tài chính quốc tế

Ngôi mộ Alan tại Alkhan-Kala, phía tây Grozny, Chechnya, chứa đồ trang sức, khí giới và hiện vật niên đại khoảng 2.500 năm.

Phát hiện mộ cổ 2.500 năm chứa đầy kho báu vẫn nguyên vẹn- Ảnh 1.

Các chuyên gia tìm thấy một ngôi mộ cổ chứa đầy kho báu Vyacheslav Argenberg - Getty Images

Trong khi nhiều gò chôn (kurgan) giàu có tại khu vực này trước đây đã bị đào trộm, kurgan vừa khai quật là một trường hợp hiếm hoi còn nguyên vẹn từ giai đoạn đầu của văn hóa Alani.

Hiện vật quý trong mộ chưa từng bị đào trộm

Đoàn khảo cổ do ông Azamat Akhmarov của Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Chechnya dẫn đầu đã phát hiện những viên tourmaline màu xanh lấp lánh gắn trên vàng khi khai quật ngôi mộ.

Các hiện vật thu được gồm một bộ yên cương trang sức do các chủ kỵ binh chế tác, nhiều bộ yên khác, 1 yên cương (bridle), 3 vũ khí lưỡi sắc, các bình đựng làm từ kim loại nhập khẩu và vài hạt garnet.

Tất cả đều được xác định có niên đại từ thế kỷ V đến thế kỷ II trước Công nguyên. Việc ngôi mộ không bị đào trộm khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc.

Sự tinh xảo của đồ táng và vật liệu cao cấp cho thấy người được chôn cất có thể thuộc tầng lớp thượng lưu của người Alani. Các nghệ nhân chế tác rõ ràng phục vụ cho một cá nhân có địa vị cao trong xã hội.

Người Alani ở giai đoạn sơ khai là những du mục cưỡi ngựa trên thảo nguyên, về sau họ dần chuyển sang lối sống định canh, chăn nuôi.

Bản gốc nêu rằng có giả thuyết đây có thể là mộ của một thủ lĩnh quân sự tử trận sau khi dẫn kỵ binh vào trận mạc, nhưng danh tính chính xác vẫn chưa được xác định.

Di sản văn hóa và mối liên hệ lịch sử

Người Alani, tương tự người Scythia và Sarmatia, những nhóm mà họ phân tách sau này, thuộc chủng tộc Ấn-Âu, có nguồn gốc ở vùng lãnh thổ ngày nay là Iran.

Họ nói một ngôn ngữ Iran và ngôn ngữ này lan rộng qua Bắc Caucasus, một phần lớn Đông Âu, một số vùng Tây Âu và phía bắc châu Phi.

Một số Alani sau này hòa nhập với Đế chế Hung dưới thời Attila trong các chiến dịch vào Roma, hoặc liên minh với quân La Mã và người Goth đánh bại người Hung; nhóm khác di cư cùng người Vandal và các bộ tộc Germanic tới Gaul và Tây Ban Nha.

Khu Alkhan-Kala từng được khai quật lần đầu bởi ông Alexey Bobrinsky, Bá tước, con ngoài giá thú của Catherine Đại đế, người sau này lãnh đạo Ủy ban Khảo cổ Hoàng gia Nga. Phát hiện mới này bổ sung cho số ít mộ Alan thời sơ khai còn nguyên vẹn.

Trước đó, người ta từng tìm thấy gươm mạ vàng đính garnet tại khu chôn cất Brut ở Bắc Caucasus; gần Komorovo, Saint Petersburg, một phụ nữ giàu có được chôn cùng đồ vàng tinh xảo; nghĩa địa Alan khác phát hiện đồ gốm và đồ đeo yên cương vàng chạm hình chim.

Họa tiết động vật thường xuất hiện trong nghệ thuật Alan, như vòng tay chạm hình mèo và vòng cổ có đầu dê làm khoá.

Tại nghĩa trang catacomb Zmeisky (niên đại thế kỷ VIII–XII SCN) từng xuất lộ miếng che trán yên ngựa mạ vàng tạo hình người phụ nữ cầm chén, được cho là bà Dzerassa hoặc bà Satana cùng chén ma thuật Uatsamong.

“Tấm mộ không bị xâm phạm này mở ra một cửa sổ độc đáo vào một thời đại mà chúng ta biết rất ít,” ông Azamat Akhmarov nói với tạp chí The Archaeologist. “Nó cho phép chúng ta hiểu hơn về cấu trúc xã hội, nghi lễ táng và mối liên hệ văn hóa của người Alani.”

Theo Popular Mechanics

Theo Hải Yến

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc lên tiếng sau quyết định áp thuế 100% của Mỹ, khẳng định cứng rắn: Kiểm soát đất hiếm là hợp pháp

Trung Quốc lên tiếng sau quyết định áp thuế 100% của Mỹ, khẳng định cứng rắn: Kiểm soát đất hiếm là hợp pháp Nổi bật

Vàng phá đỉnh lịch sử nhưng quốc gia 40 triệu dân không hối tiếc khi bán hết hơn 1.000 tấn vàng dự trữ từ 9 năm trước, tuyên bố nắm giữ tài sản khác còn có lợi hơn

Vàng phá đỉnh lịch sử nhưng quốc gia 40 triệu dân không hối tiếc khi bán hết hơn 1.000 tấn vàng dự trữ từ 9 năm trước, tuyên bố nắm giữ tài sản khác còn có lợi hơn Nổi bật

Kinh hoàng trực thăng mất kiểm soát lao thẳng xuống bãi biển đông nghẹt ở Mỹ, nhiều người trên mặt đất cũng không thoát "kiếp nạn"

Kinh hoàng trực thăng mất kiểm soát lao thẳng xuống bãi biển đông nghẹt ở Mỹ, nhiều người trên mặt đất cũng không thoát "kiếp nạn"

20:57 , 12/10/2025
Sự tăng giá vàng bất thường cho thấy xu hướng đáng báo động nào?

Sự tăng giá vàng bất thường cho thấy xu hướng đáng báo động nào?

20:29 , 12/10/2025
S&P: Thị trường bất động sản Trung Quốc giảm sâu hơn dự kiến

S&P: Thị trường bất động sản Trung Quốc giảm sâu hơn dự kiến

19:45 , 12/10/2025
Đột kích nhà riêng của một phó Giám đốc công ty xây dựng, tịch thu số vàng trị giá gần 2 tỷ đồng, 400 triệu tiền mặt và 6 bất động sản ở vị trí đắc địa

Đột kích nhà riêng của một phó Giám đốc công ty xây dựng, tịch thu số vàng trị giá gần 2 tỷ đồng, 400 triệu tiền mặt và 6 bất động sản ở vị trí đắc địa

19:15 , 12/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên