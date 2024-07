Phát hiện mộ cổ Bắc Tề trong chuồng lợn: Câu chuyện về người nông dân, 'kẻ trộm lợn' và những bí ẩn lịch sử

Trớ trêu thay, những con lợn con mất tích của ông lão không phải do "kẻ trộm lợn" mà do một sự cố ngoài ý muốn. Do cấu trúc của ngôi mộ cổ bị sụt lún, tạo thành hố sâu, những con lợn con đã vô tình rơi vào hố và không thể thoát ra được.