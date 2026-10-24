Phát hiện một nhà máy sản xuất của Việt Nam lớn thứ 2 thế giới, sở hữu công nghệ siêu hiện đại

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Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội cho biết, nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2022, Nhà máy chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Vào tháng 10/2025, chính thức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Đến nay, Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng, với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới, sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến, Trung Quốc và lớn nhất Đông Nam Á.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại (công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường theo tiêu chuẩn Châu Âu và Việt Nam.

Với quy trình sản xuất tại nhà máy được thực hiện qua các bước sau: Rác thải sinh hoạt → Bể chứa rác → Đảo trộn → Lò đốt → Lò hơi → Tuabin hơi → Máy phát điện → Điện → Hệ thống phân phối điện. Theo đó, quy trình xử lý rác được thực hiện khép kín và an toàn từ các bước tiếp nhận rác, lưu trữ trong bể chứa rác để đảo trộn, làm khô rác trước khi đưa vào lò đốt, nhiệt lượng thu được khi đốt rác được dùng để phát điện sau đó truyền tải lên hệ thống điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn phải vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải, bảo đảm chất thải sau xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Công nghệ xử lý cũng phải đáp ứng yêu cầu kiểm soát tiếng ồn, độ rung và quản lý chất thải theo quy định.

Theo giấy phép môi trường, khi các thông số ô nhiễm, tiếng ồn hoặc độ rung vượt giới hạn cho phép, nhà máy phải dừng ngay hoạt động xả thải liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục và chịu trách nhiệm. Các sự cố tại công trình xử lý chất thải hoặc sự cố khác có nguy cơ gây ô nhiễm phải được báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại nhà máy phải truyền dữ liệu ổn định về cơ quan quản lý môi trường Hà Nội. Thiết bị quan trắc phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định và hệ thống phải được kiểm soát chất lượng định kỳ mỗi năm một lần.

Dự án chính là lời giải căn cơ cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt của Thủ đô Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua, biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch, tái tạo, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Quan trọng hơn, đây là công trình mang ý nghĩa lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh - bền vững, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước.

Với hơn 8 triệu dân, Hà Nội mỗi ngày phát sinh khoảng 7.600 tấn rác thải sinh hoạt. Từ năm 1999 đến nay, đã chôn lấp trên 30 triệu tấn rác, gây áp lực lớn lên môi trường, hạ tầng và đời sống người dân. Vì vậy, việc chuyển đổi sang công nghệ xử lý hiện đại, tuần hoàn, thân thiện với môi trường là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với xu thế phát triển bền vững toàn cầu.

Nhà máy là bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện thực hóa mục tiêu "biến rác thải thành tài nguyên", góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ngay tại Hà Nội.

Không chỉ mang ý nghĩa về môi trường, dự án còn là biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, khẳng định vai trò tiên phong của Thủ đô trong việc ứng dụng công nghệ xanh, bắt kịp xu thế phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới.