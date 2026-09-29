Phát hiện một 'resort' 400 tỷ nổi giữa vịnh Hạ Long: Dài gần 80m, có phòng nghỉ rộng 120 m2, mỗi tầng mang dấu ấn một địa danh Việt Nam

Với tổng vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, Orient Legacy là du thuyền 5 sao dài gần 80 m, sở hữu 43 phòng nghỉ và được thiết kế theo cảm hứng Đông Dương, kết hợp nhiều dấu ấn văn hóa và địa danh của Việt Nam.

Được hạ thủy từ tháng 1/2026, Orient Legacy đang thu hút sự chú ý trên vịnh Hạ Long với diện mạo khác biệt so với những du thuyền nghỉ đêm thông thường.

Du thuyền có chiều dài gần 80 m, rộng 15,5 m, sử dụng kết cấu vỏ thép và được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao. Tàu sở hữu 43 phòng nghỉ với điểm nhấn "độc bản" chính là phòng Saigon Legacy Suite rộng 120m2 với tầm nhìn Panorama 180 độ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng xa xỉ chưa từng có cho du khách thượng lưu khi đến với chuỗi hải trình Hạ Long – Lan Hạ.

Điểm tạo khác biệt của Orient Legacy nằm ở không gian nội thất. Thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Dương những năm 1930, kết hợp các yếu tố kiến trúc Pháp với những chi tiết mang bản sắc Việt Nam.

Theo giới thiệu về con tàu, mỗi tầng được xây dựng với một chủ đề không gian riêng, lấy cảm hứng từ những địa danh khác nhau. Trong đó có các không gian gợi nhắc tới Hạ Long, Hội An và TP.HCM.

Cách thiết kế này tạo nên một hành trình trải nghiệm khác ngay bên trong du thuyền. Nếu cảnh quan bên ngoài là hệ thống đảo đá và mặt nước của Hạ Long – Lan Hạ, thì không gian bên trong lại đưa du khách qua những dấu ấn kiến trúc, văn hóa của nhiều vùng đất Việt Nam.

Tên gọi Orient Legacy cũng gắn với định hướng xây dựng một sản phẩm du lịch mang dấu ấn Đông Dương. Phong cách này được thể hiện xuyên suốt trong thiết kế, thay vì sử dụng hoàn toàn phong cách nghỉ dưỡng hiện đại như nhiều du thuyền khác.

Orient Legacy được đầu tư bởi Công ty TNHH Sen Hoàng Gia, doanh nghiệp có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch tàu biển tại Quảng Ninh. Doanh nghiệp này trước đó đã phát triển một số thương hiệu du thuyền như Royal Wing và La Regina.

Con tàu được hạ thủy vào rạng sáng ngày 31/1/2026 tại Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng. Sau khi hạ thủy, Orient Legacy tiếp tục được hoàn thiện các hạng mục nội thất và kỹ thuật để chuẩn bị đưa vào khai thác.

Theo kế hoạch được công bố tại thời điểm hạ thủy, du thuyền dự kiến chạy thử kỹ thuật vào tháng 5/2026 và đón những hành khách đầu tiên từ quý III/2026.

Việc Orient Legacy xuất hiện bổ sung thêm một sản phẩm du lịch cao cấp trên tuyến Hạ Long – Lan Hạ, trong bối cảnh Quảng Ninh đang phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng trên vịnh theo hướng tăng trải nghiệm và nâng cấp phân khúc khách hàng.

Với quy mô gần 80 m, 43 phòng nghỉ và vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, Orient Legacy được định vị không chỉ là phương tiện lưu trú trên biển mà còn là một không gian trải nghiệm văn hóa Việt Nam, trong đó mỗi khu vực trên tàu mang một câu chuyện và cảm hứng riêng.