Phát hiện một thiết bị bay dài 67m, kích thước tương tự máy bay Boeing cất cánh tại láng giềng Việt Nam: Trọng tải hơn 1 tấn, chạy bằng khí heli để thực hiện nhiệm vụ quan trọng

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Trung Quốc đã hoàn tất cuộc thử nghiệm toàn diện đối với S4000, một hệ thống tuabin gió bay sử dụng khí heli để duy trì độ cao, phát điện trên không và truyền điện xuống mặt đất qua cáp. Thiết bị dài 67 mét được đưa lên độ cao tối đa 4.000 mét trước khi được thu hồi có kiểm soát.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện tại một căn cứ ở khu vực tây bắc Trung Quốc và được đài CCTV News đưa tin ngày 22/8. Theo nguồn tin này, quá trình thử nghiệm bao gồm các giai đoạn cất cánh, bay lơ lửng, phát điện và đưa hệ thống trở lại mặt đất.

S4000 do Công ty Công nghệ Năng lượng Bắc Kinh Linyi Yunchuan phối hợp với Khoa Kỹ thuật Điện thuộc Đại học Thanh Hoa và Viện Nghiên cứu Thông tin Hàng không Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát triển.

S4000 có chiều dài khoảng 67 mét, rộng 40 mét và cao 23 mét. Hệ thống được thiết kế để sử dụng lực nâng của khí heli nhằm đưa các thiết bị phát điện lên độ cao lớn, nơi các luồng gió được cho là mạnh và ổn định hơn so với khu vực gần mặt đất.

Điện năng được tạo ra trên không trung được truyền xuống mặt đất thông qua một loại cáp đặc biệt. Theo thông tin từ nhà phát triển được Sina Finance dẫn lại, hệ thống cáp đồng thời đóng vai trò neo giữ và hỗ trợ kiểm soát vị trí của nền tảng trong quá trình vận hành.

S4000 có khả năng chịu tải trọng hơn 1 tấn và được thiết kế để hoạt động với điện áp đầu ra từ 10-35 kV.

Với chiều dài 67 mét, S4000 có kích thước tương đương một số phiên bản Boeing 747. Tuy nhiên, sự tương đồng chủ yếu nằm ở kích thước, trong khi hai loại thiết bị có cấu tạo và mục đích sử dụng hoàn toàn khác nhau.

Độ cao 4.000 mét được công bố là độ cao tối đa của cuộc thử nghiệm so với mực nước biển. Do độ cao địa hình tại điểm xuất phát không được công bố, chưa thể xác định hệ thống đã thực tế tăng độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất.

Mặc dù cuộc thử nghiệm được xác nhận đã có giai đoạn phát điện, các thông số quan trọng như công suất tối đa đạt được, tổng lượng điện sản xuất và thời gian hệ thống duy trì trên không chưa được công bố đầy đủ.

Các nhà phát triển dự kiến S4000 có tuổi thọ khoảng 20 năm. Tuy nhiên, đây hiện là thông số thiết kế, chưa phải kết quả được chứng minh qua quá trình vận hành thực tế dài hạn.

Nhóm phát triển cho rằng công nghệ có thể được ứng dụng tại sa mạc, cao nguyên, đảo và các khu vực hẻo lánh, nơi việc xây dựng và vận hành các tuabin gió đặt trên tháp truyền thống gặp nhiều khó khăn về hạ tầng và logistics.

Tuy nhiên, để đánh giá khả năng triển khai thương mại, công nghệ này còn phải giải quyết nhiều vấn đề như chi phí vận hành và bảo trì, nhu cầu bổ sung khí heli, khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, an toàn hàng không, độ ổn định của hệ thống neo giữ và khả năng vận hành liên tục.

Do đó, cuộc thử nghiệm S4000 mới chủ yếu cho thấy hệ thống có thể thực hiện các chức năng cơ bản gồm phóng, duy trì độ cao, phát điện và thu hồi. Hiệu quả kinh tế cũng như khả năng vận hành quy mô lớn vẫn cần được kiểm chứng qua các thử nghiệm tiếp theo.