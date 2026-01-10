Phát hiện thiết bị bay đường kính 25 m cất cánh tại láng giềng Việt Nam: Trọng tải lên tới 2 tấn, đi đến nơi ô tô khó tiếp cận

Ngày 21/9, một thiết bị bay có kích thước lớn đã được đưa lên không trung tại khu vực miền núi ở Trung Quốc. Đáng chú ý, thiết bị có thể mang theo tải trọng tới 2 tấn và được phát triển để giải quyết bài toán vận chuyển tại những nơi phương tiện đường bộ khó tiếp cận.

Theo Viện Nghiên cứu Thông tin Hàng không Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (AIR), đây là hệ thống khí cầu buộc dây tải trọng 2 tấn đầu tiên của nước này. Thiết bị có đường kính 25m, thể tích khoảng 8.000m3, kích thước được phía Trung Quốc so sánh với một tòa nhà 8 tầng.

Trong lần thử nghiệm, khí cầu đã đưa khoảng 2 tấn vật liệu phục vụ xây dựng tháp truyền tải điện lên một sườn núi ở độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển.

Thiết bị bay có đường kính 25m, thể tích khoảng 8.000m³ và khả năng mang tải trọng tới 2 tấn (Ảnh Aircas)

Thiết bị bay đường kính 25m hoạt động thế nào?

Khác với trực thăng hay máy bay không người lái sử dụng động cơ để tạo lực nâng, thiết bị này chứa khí heli để tạo lực nổi và nâng tải trọng lên không trung.

Khí cầu được kết nối với hệ thống điều khiển dưới mặt đất bằng nhiều dây cáp. Việc thu hoặc nhả các dây cho phép người vận hành kiểm soát độ cao cũng như vị trí theo phương ngang, từ đó đưa hàng hóa tới địa điểm định trước.

Theo CCTV, thiết bị có khả năng vận chuyển tối đa 2 tấn hàng hóa, hoạt động ở khoảng cách xa nhất khoảng 800m và có sai số dịch chuyển không quá 0,5m.

Trước đó, nhóm phát triển từng thử nghiệm hệ thống có tải trọng 500kg. Khi nâng tải trọng lên 2 tấn, một trong những thách thức là duy trì sự ổn định của thiết bị trong điều kiện không khí loãng và gió mạnh ở vùng núi cao.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu sử dụng vật liệu composite cường độ cao cho lớp vỏ, kết hợp hệ thống điều khiển nhiều dây neo. Cơ cấu điện từ cũng giúp thiết bị giữ và thả các bộ phận của tháp điện tại vị trí cần thiết.

Khí cầu được thử nghiệm để vận chuyển vật liệu tới những khu vực miền núi có địa hình khó tiếp cận bằng đường bộ (Ảnh Aircas)

Vì sao cần đưa thiết bị khổng lồ lên núi?

Khu vực thử nghiệm thuộc đoạn Tây Tạng của dự án truyền tải điện cao áp Tây Tạng - Quảng Đông. Nhiều vị trí xây dựng nằm trên những sườn núi dốc ở độ cao hơn 4.000m, nơi điều kiện giao thông rất hạn chế.

Việc mở đường để xe vận chuyển vật liệu tới từng vị trí có thể tốn nhiều thời gian và nguồn lực, trong khi xây dựng hệ thống cáp vận chuyển cũng gặp trở ngại do địa hình. Trong bối cảnh đó, khí cầu buộc dây được thử nghiệm như một giải pháp đưa những cấu kiện nặng tới vị trí thi công mà không phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ.

Sau cuộc thử nghiệm tải trọng 2 tấn, thiết bị dự kiến tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vật liệu trên quãng đường thẳng khoảng 500m, với chênh lệch độ cao khoảng 120m.

Theo nhóm phát triển, kết quả thử nghiệm cũng mở ra thêm khả năng ứng dụng cho khí cầu buộc dây. Bên cạnh các nhiệm vụ quan sát và thông tin liên lạc, loại thiết bị bay này có thể trở thành một phương án vận chuyển hàng hóa hạng nặng tại những khu vực có địa hình đặc biệt.